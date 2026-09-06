Branches chez le voisin : ce détail du Code civil que l’élagueur a montré au pied de l’arbre et qui change tout

Trois mètres de branches qui dépassent chez le voisin, un devis refusé et un élagueur qui remballe ses cordes. Derrière cette scène banale se cache une règle juridique méconnue.

Trois mètres de branchages qui débordent chez le voisin, un propriétaire convaincu d’être dans son bon droit… et un élagueur qui remballe son matériel sans même sortir son mètre. La scène paraît presque irréelle dans ce jardin très ordinaire, où l’on pensait régler l’histoire en une matinée de taille.

Au pied de l’arbre, le professionnel a pourtant pris le temps d’expliquer pourquoi il refusait d’intervenir, et même d’établir un devis. Entre droit de voisinage, règles d’urbanisme et sécurité, ce qu’il a montré ce jour-là change la façon de gérer des branches qui dépassent chez le voisin.

Quand les branches dépassent chez le voisin, qui a vraiment la main ?

Nous avons tous déjà entendu cette phrase : « c’est ton arbre, à toi de couper ». En réalité, comme le rappelle Pause-Maison, « Le propriétaire d’un arbre n’est pas obligé de couper spontanément ce qui dépasse : c’est au voisin de le demander ». L’article 673 du Code civil donne un droit au voisin gêné : il peut contraindre le propriétaire à tailler, mais seulement s’il en fait clairement la demande. Sans cette démarche, l’élagueur n’a aucun mandat solide pour intervenir.

Autre idée reçue : le voisin ne peut pas couper lui-même les branches qui avancent chez lui, sauf accord écrit. La loi lui permet seulement de sectionner, à la limite séparative, racines, ronces et petites pousses. En cas de refus persistant, la voie normale passe par la discussion, puis une lettre recommandée, voire un recours pour trouble anormal de voisinage, pas par un coup de tronçonneuse improvisé.

Pourquoi l’élagueur a refusé même le devis

Un devis, ce n’est pas un simple papier : il engage l’entreprise. S’il est établi pour un arbre qui appartient en réalité au voisin, tout devient bancal : qui autorise les travaux, qui assume les dégâts éventuels chez le voisin, qui paie si ce dernier conteste ? Beaucoup de professionnels refusent donc de chiffrer quoi que ce soit tant qu’ils ne savent pas qui est le véritable propriétaire et quel voisin est à l’origine de la demande.

L’élagueur a aussi montré au pied de l’arbre que la technique et la loi peuvent bloquer un chantier. Arbre fragilisé, charpente déséquilibrée ou risque de rupture imposent parfois un diagnostic phytosanitaire avant la moindre coupe. Autre frein méconnu : le Plan Local d’Urbanisme. Un arbre classé en Espace boisé protégé, ou situé en site patrimonial remarquable, ne peut pas être taillé librement. Or, près de 45 % des communes disposent d’un PLU avec des règles spécifiques pour les arbres.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Litiges évités 3 sur 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En identifiant d’abord qui est gêné, qui possède l’arbre et ce que prévoit le PLU, vous donnez à l’élagueur un mandat clair. Le devis est sécurisé, l’intervention aussi, et chacun connaît ses responsabilités. 💡 Le petit plus : joindre à votre demande les réponses écrites de la mairie ou du service urbanisme rassure le professionnel… et votre voisin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : faire couper des branches chez le voisin sans son accord ni vérification en mairie, au risque d’une intervention illégale et d’un conflit durable.

Les bons réflexes avant d’appeler un élagueur

Nous avons tous déjà pesté contre l’ombre d’un grand arbre ou les feuilles qui s’accumulent sur la terrasse. Avant de composer le numéro d’un élagueur, quelques vérifications simples évitent les malentendus et les déplacements pour rien.

Clarifier qui est propriétaire de l’arbre et obtenir, si besoin, une demande écrite du voisin gêné.

Consulter le PLU ou le service urbanisme pour savoir si l’arbre est protégé.

Décrire honnêtement l’état de l’arbre et les gênes subies, sans exiger une taille radicale.

Avec ces bases, le professionnel peut accepter ou refuser en connaissance de cause, et expliquer son choix au pied du tronc plutôt qu’au tribunal. Ces informations sont générales et ne remplacent pas l’avis d’un juriste en cas de conflit sérieux.