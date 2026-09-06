Vous avez laissé votre voisin stocker du bois chez vous sans rien écrire ? Ce que le bornage peut révéler 11 ans après
Un automne, elle a laissé son voisin empiler son bois sur trois mètres de son terrain, sans rien écrire. Onze ans plus tard, au bornage, le scénario « mon voisin empiète sur mon terrain » prend une tournure inattendue.
Un automne, dans un lotissement tranquille, elle a accepté que son voisin déborde un peu. Quelques stères en trop, posés sur trois mètres de son terrain derrière la haie. Aucun mail, aucun papier, juste un merci échangé au-dessus du grillage.
Onze ans plus tard, un géomètre-expert arrive pour un bornage avant la vente. En voyant le bois, il demande depuis quand il occupe cette bande et à quel titre. D’un coup, une question s’impose : et si ce simple service avait grignoté sa propriété ?
Quand un simple tas de bois fait disparaître la limite du jardin
Au départ, tout ressemblait à un dépannage d’un hiver : un coin de terre nu, trois mètres qui ne servent à rien, un voisin en manque de place. Puis les saisons ont passé, le tas a été renouvelé, et chacun s’est habitué à cette nouvelle limite.
Pourtant, en droit, chaque centimètre compte. Dès que les stères franchissent la vraie frontière, il ne s’agit plus d’un rangement anodin mais d’un empiètement. Les juges l’ont rappelé : ils ordonnent parfois la démolition pour quelques centimètres seulement sur le terrain voisin.
Tolérance verbale, empiètement, prescription : ce que voit vraiment le droit
En réalité, laisser un voisin utiliser une bande de terrain relève souvent d’une simple tolérance. L’article 2262 du Code civil précise que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». Normalement, le propriétaire peut y mettre fin à tout moment.
Mais le temps brouille les cartes. Le bornage ne crée pas la propriété, il constate ce qui se passe vraiment au sol. Si le voisin affirme posséder cette bande, et qu’il l’occupe de façon continue et paisible, il pourra tenter une prescription acquisitive au bout de trente ans.
Que faire si mon voisin empiète déjà sur mon terrain ?
Nous avons tous déjà laissé une voiture ou des bûches déborder un peu, pour éviter le conflit. Quand l’occupation devient durable, la bonne réaction consiste à vérifier d’abord la limite : plans, anciens repères de bornes, voire géomètre-expert. Puis à parler au voisin, en proposant soit le retrait du bois, soit une autorisation écrite clairement précaire.
En cas de refus, un commissaire de justice peut constater l’empiètement, étape utile avant une médiation ou un procès. Le juge peut alors ordonner l’enlèvement du bois et la remise en état. Pour ne pas laisser un simple service devenir irréversible, mieux vaut formaliser toute tolérance par écrit, bien avant la vente ou les trente ans de possession.
En bref
- 🪵 En lotissement, une propriétaire laisse son voisin stocker son bois sur trois mètres de son jardin pendant 11 ans, jusqu’au bornage par un géomètre.
- ⚖️ Le stockage toléré révèle un empiètement potentiel, entre simple tolérance verbale, risques de prescription acquisitive et intervention possible du géomètre-expert puis du commissaire de justice.
- 🧩 Entre dialogue, écrit de tolérance et éventuelle action en justice, plusieurs options existent pour celui qui pense que son voisin empiète sur son terrain.
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