Volets : cette astuce oubliée des anciens revient en 2026 et peut tout changer chez vous cet été
Sur les façades d’hier, l’intérieur des volets était toujours plus clair que l’extérieur, et ce n’était pas un caprice de couleur. En 2026, ce vieux réflexe revient en France pour éclairer les pièces, mieux supporter canicules et maîtriser l’énergie.
Vous avez déjà eu cette impression de maison un peu triste, alors que les fenêtres sont grandes et le jardin baigne de soleil ? Souvent, le coupable se cache dans un détail discret : la couleur des volets.
En regardant les façades anciennes, un motif revient : dehors, des tons profonds ; côté intérieur, presque toujours un blanc cassé. Ce contraste n’était pas une coquetterie mais un secret d’architecture. En 2026, ce geste revient au premier plan avec la chaleur et le prix de l’énergie.
Un secret de façade hérité des anciens
Partout en France, les anciens choisissaient des teintes soutenues pour l’extérieur des volets battants en bois : gris ardoise, vert bouteille, bleu nuit. Ces couleurs sombres masquaient les taches, résistaient mieux aux intempéries et évitaient l’éblouissement dans la rue.
À l’intérieur, c’était l’inverse : blanc cassé, crème, gris perle. Ces teintes claires faisaient rebondir la lumière naturelle vers murs et plafond. Dans des maisons peu éclairées, cela rendait les pièces moins sombres et participait, avant l’heure, à une forme de sobriété énergétique.
Pourquoi un intérieur de volets plus clair change la vie au quotidien
Nous avons tous déjà tiré les volets en pleine chaleur, avec l’impression de plonger la pièce dans la nuit. Le secret des anciens repose sur l’albédo : une surface claire renvoie la lumière, quand une surface foncée l’absorbe et chauffe.
En peignant l’intérieur des volets en blanc cassé, lin ou beige très pâle, chaque battant devient un réflecteur doux. Même volets entrebâillés, la lumière se diffuse davantage ; en hiver, on retarde souvent l’allumage des lampes, pour un confort d’été comme d’hiver et une facture d’électricité allégés.
Comment adopter l’astuce des volets bicolores en 2026
Sur des volets en bois, reproduire l’astuce de l’intérieur des volets plus clair que l’extérieur est à la portée de tous, surtout par temps doux et sec. Une peinture microporeuse pour menuiseries extérieures protège le bois tout en le laissant respirer. La marche à suivre tient en quelques gestes :
- Déposer les volets à plat sur des tréteaux et vérifier rapidement l’état du bois.
- Poncer légèrement, dépoussiérer puis appliquer une sous-couche extérieur si besoin.
- Peindre la face extérieure dans une teinte soutenue accordée à la façade et au jardin.
- Peindre la face intérieure en blanc cassé, lin ou gris perle, finition mate ou satinée.
Si vos volets sont en PVC ou en aluminium, mieux vaut passer par des modèles bicolores prévus en usine : extérieur conforme au PLU et aux Architectes des Bâtiments de France, intérieur clair. Sur une façade sud ou ouest, une couleur sombre peut chauffer la surface de 20 à 30 °C de plus qu’un volet blanc.
Sources
En bref
- En 2026, en France, l’astuce de l’intérieur des volets plus clair que l’extérieur ressurgit face aux canicules et aux factures d’énergie qui grimpent. 🔥
- Des volets bicolores, avec face extérieure foncée et face intérieure très claire, promettent plus de lumière naturelle et un meilleur confort d’été comme d’hiver. 🌤️
- Conseils de peinture, choix de teintes, erreurs à éviter et contraintes du PLU s’entremêlent pour transformer un simple chantier en vrai levier de sobriété. 🧱
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité