Volets : cette astuce oubliée des anciens revient en 2026 et peut tout changer chez vous cet été

Sur les façades d’hier, l’intérieur des volets était toujours plus clair que l’extérieur, et ce n’était pas un caprice de couleur. En 2026, ce vieux réflexe revient en France pour éclairer les pièces, mieux supporter canicules et maîtriser l’énergie.

Vous avez déjà eu cette impression de maison un peu triste, alors que les fenêtres sont grandes et le jardin baigne de soleil ? Souvent, le coupable se cache dans un détail discret : la couleur des volets.

En regardant les façades anciennes, un motif revient : dehors, des tons profonds ; côté intérieur, presque toujours un blanc cassé. Ce contraste n’était pas une coquetterie mais un secret d’architecture. En 2026, ce geste revient au premier plan avec la chaleur et le prix de l’énergie.

Un secret de façade hérité des anciens

Partout en France, les anciens choisissaient des teintes soutenues pour l’extérieur des volets battants en bois : gris ardoise, vert bouteille, bleu nuit. Ces couleurs sombres masquaient les taches, résistaient mieux aux intempéries et évitaient l’éblouissement dans la rue.

À l’intérieur, c’était l’inverse : blanc cassé, crème, gris perle. Ces teintes claires faisaient rebondir la lumière naturelle vers murs et plafond. Dans des maisons peu éclairées, cela rendait les pièces moins sombres et participait, avant l’heure, à une forme de sobriété énergétique.

Pourquoi un intérieur de volets plus clair change la vie au quotidien

Nous avons tous déjà tiré les volets en pleine chaleur, avec l’impression de plonger la pièce dans la nuit. Le secret des anciens repose sur l’albédo : une surface claire renvoie la lumière, quand une surface foncée l’absorbe et chauffe.

En peignant l’intérieur des volets en blanc cassé, lin ou beige très pâle, chaque battant devient un réflecteur doux. Même volets entrebâillés, la lumière se diffuse davantage ; en hiver, on retarde souvent l’allumage des lampes, pour un confort d’été comme d’hiver et une facture d’électricité allégés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de confort Jusqu’à 2 à 4 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La face intérieure claire renvoie la lumière et une partie du rayonnement, d’où moins de lampe allumée et moins de chaleur accumulée. 💡 Le petit plus : Choisir une teinte mate très pâle sur les volets et les embrasures évite l’éblouissement tout en maximisant la réflexion. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Peindre intérieur et extérieur des volets dans la même couleur foncée, surtout en PVC plein sud, qui se mettra à surchauffer et à se déformer.

Comment adopter l’astuce des volets bicolores en 2026

Sur des volets en bois, reproduire l’astuce de l’intérieur des volets plus clair que l’extérieur est à la portée de tous, surtout par temps doux et sec. Une peinture microporeuse pour menuiseries extérieures protège le bois tout en le laissant respirer. La marche à suivre tient en quelques gestes :

Déposer les volets à plat sur des tréteaux et vérifier rapidement l’état du bois.

Poncer légèrement, dépoussiérer puis appliquer une sous-couche extérieur si besoin.

Peindre la face extérieure dans une teinte soutenue accordée à la façade et au jardin.

Peindre la face intérieure en blanc cassé, lin ou gris perle, finition mate ou satinée.

Si vos volets sont en PVC ou en aluminium, mieux vaut passer par des modèles bicolores prévus en usine : extérieur conforme au PLU et aux Architectes des Bâtiments de France, intérieur clair. Sur une façade sud ou ouest, une couleur sombre peut chauffer la surface de 20 à 30 °C de plus qu’un volet blanc.