Tomates et gruyère : ne faites plus cette tarte détrempée, ce fromage du Quercy la rend parfaite midi et soir

Entre pâte détrempée et gruyère lourd, la tarte aux tomates a mauvaise réputation. Avec un Rocamadour AOP et une technique anti-humidité, cette version change tout.

Une bonne tarte aux tomates, ça embaume la cuisine… mais on connaît aussi la version flasque : gruyère en couche épaisse, jus qui déborde et pâte détrempée dès la première part.

Avec un Rocamadour AOP, ce fromage du Quercy à la fois crémeux et léger, la tarte tomates Rocamadour change de registre. Ajoutez une vraie stratégie anti-humidité, et on obtient un plat qu’on sert midi et soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (moule 30–31 cm)

✅ 440 g de tomates pelées + 1 oignon

✅ 3 Rocamadours AOP + 3 œufs + 40 ml de crème liquide

✅ Huile d’olive, herbes de Provence, sel et poivre

Fini la tarte tomates–gruyère détrempée : vive le Rocamadour du Quercy

Le vrai ennemi de la tarte aux tomates, ce n’est pas le fromage, c’est l’eau. Les rondelles posées crues sur la pâte rendent un jus qui traverse tout. Le gruyère râpé fond en plaque compacte et alourdit l’ensemble. Avec des tomates pelées bien égouttées, une cuisson à 180 °C et un fromage de chèvre type Rocamadour, on garde le croustillant et on gagne en caractère.

La méthode express pour une tarte tomates Rocamadour qui reste croustillante

On part d’une pâte brisée précuite à blanc quelques minutes ; c’est la première barrière contre l’humidité. Au-dessus, une compotée d’oignons et de tomates, bien réduite à la poêle, concentre le goût. Un appareil œufs–crème vient lier le tout. Les petits Rocamadours, déposés en surface, dorent sans couler partout et forment une couche crémeuse qui parfume chaque bouchée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Précuire la pâte brisée 5 à 7 minutes. Technique : Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive, ajouter les tomates, herbes, sel, poivre, puis laisser réduire 10 minutes. Cuisson : Fouetter les œufs avec la crème, assaisonner, verser sur la pâte précuite et ajouter la garniture tomates–oignons. Finition : Répartir les Rocamadours, parsemer d’herbes de Provence et cuire 35 à 40 minutes, jusqu’à belle dorure.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈1 h 05 🔍 Le secret de l’expert On maîtrise l’eau à chaque étape. La précuisson de la pâte crée une base résistante. La réduction du jus de tomate avec la compotée d’oignons limite l’humidité, pendant que l’appareil œufs–crème emprisonne le reste à la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Étaler une fine couche de moutarde à l’ancienne sur la pâte précuite, puis ajouter quelques pignons grillés et du basilic frais juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre des tomates très juteuses directement sur une pâte non précuite, ou noyer la tarte sous la crème et le gruyère : on condamne le croustillant.

Comment servir cette tarte aux tomates au Rocamadour, midi et soir

Chaude, la tarte révèle un cœur coulant de Rocamadour et une garniture fondante. Tiède, la pâte brisée reste croquante, parfaite pour le dîner avec une salade verte. Froid, le lendemain, on glisse une part en lunchbox ; elle voyage sans problème. On la garde deux jours au frais, autour de 400 kcal la part.