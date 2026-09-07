Adieu wraps mous du vendredi : ces roulés poulet-parmesan croustillants à la plaque tiennent grâce à un geste simple

Au lieu de subir des tortillas flasques en fin de semaine, misez sur ces roulés au poulet parmesan croustillants, cuits ensemble sur une seule plaque. Une méthode simple limite l’humidité et transforme le rituel du vendredi, sans alourdir votre cuisine.

Oubliez les wraps mous du vendredi soir : ces roulés au poulet et au parmesan sortent croustillants d’une seule plaque

Fin de semaine, fatigue au compteur… et sur la table, ces wraps mollassons qui s’affaissent dès la première bouchée. On rêve pourtant d’un parfum de poulet grillé, d’ail, de parmesan, de tortillas qui croustillent pour de bon.

Bonne nouvelle : on peut transformer ce rituel en roulés au poulet et parmesan sur une plaque, dorés en même temps, presque sans vaisselle. Le contraste poulet chaud, sauce onctueuse et salade croquante donne un vrai coup de fouet au vendredi soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Poulet ail-parmesan : 480 g de poulet (blanc + hauts de cuisse), 80 g de parmesan, 2,5 c. à café d’huile d’olive

✅ Mélange d’assaisonnement : 1 c. à café de sel, flocons de piment, persil, ail en poudre, paprika, herbes italiennes

✅ Sauce crémeuse : 140 ml de crème légère, 40 g de fromage frais, 35 g de parmesan, 6 g de beurre

✅ Pour les roulés : 4 grandes tortillas de blé, 1 petite laitue, 2 tomates, 1 petit oignon

Pourquoi vos wraps du vendredi sont mous (et comment cette recette les sauve)

Si l’on se demande comment éviter les wraps mous du vendredi, la réponse tient souvent à l’humidité : poulet cuit tassé dans son jus, sauce trop généreuse, légumes posés directement sur la tortilla. Avec ces roulés, de vrais wraps poulet croustillants au four, tout change : le poulet dore sur plaque, la garniture reste juteuse mais sèche en surface, prête à être roulée sans détremper la galette.

La méthode en 4 étapes pour des roulés croustillants au four

On coupe le poulet en dés, on le mélange avec sel, piment, persil, ail en poudre, paprika, herbes italiennes, huile d’olive et parmesan. Étendu en une seule couche sur la plaque à 200 °C, il dore en 20 à 22 minutes. Pendant ce temps, on prépare une sauce crémeuse en faisant fondre beurre, reste d’épices, crème, fromage frais et parmesan : en fine couche sur la tortilla, elle joue le rôle de barrière anti-humidité avant d’accueillir le poulet chaud.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en dés, l’assaisonner avec épices, huile d’olive et parmesan. Technique : Étaler les dés en couche unique sur une plaque huilée, cuire à 200 °C. Cuisson : Pendant ce temps, préparer la sauce crémeuse dans une petite casserole à feu doux. Finition : Tartiner les tortillas, ajouter poulet et parmesan, rouler puis dorer 4 à 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert Poulet en dés bien espacé, parmesan qui croustille, sauce riche en couche fine : tout freine l’humidité. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de panko ou un voile de mozzarella gratinée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter d’entasser le poulet ou de gaver les tortillas de sauce.

Conservation, réchauffage et meal prep du vendredi soir

Conserver poulet et sauce séparément au frais, réchauffer le poulet 4 à 5 minutes à 180 °C, rouler au dernier moment.