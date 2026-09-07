Sushis maison sans y passer des heures : cette astuce avec l'airfryer change tout, mais évitez cette erreur

Longtemps, j’ai cru que les sushi maison étaient réservés aux soirées avec beaucoup de temps devant soi. Jusqu’au jour où mon riz est passé au airfryer et s’est transformé en bouchées croustillantes qui ont remplacé la livraison.

Première bouchée : un parfum de sésame grillé, le crépitement du riz qui sort du panier, la croûte dorée qui craque avant de révéler un cœur moelleux, collant juste ce qu’il faut, comme dans un bon bar à sushi.

On s’imagine encore que les sushi maison exigent des heures de roulage et de gestes techniques. Jusqu’au jour où l’on fait griller le riz au panier d’air chaud : ces sushi croustillants airfryer arrivent plus vite que la livraison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g riz rond sushi, 350 ml eau, vinaigre de riz, sucre, sel

✅ 1 à 2 c. à s. d’huile de sésame pour badigeonner les rectangles

✅ 250 g saumon qualité sashimi, 2 c. à s. mayonnaise, sriracha, sauce soja

✅ 1 avocat bien mûr, graines de sésame noir et blanc, quartiers de citron vert

Les 5 ingrédients qui changent tout (sans liste interminable)

La clé n’est pas la liste d’achats, mais la précision : bon riz rond à sushi, saumon très frais, avocat mûr, huile de sésame, mayonnaise relevée de sriracha et une pluie de graines de sésame.

La méthode express pour un riz à sushi qui se tient

Le temps se gagne sur la technique : rinçage minutieux, ratio 300 g de riz pour 350 ml d’eau, cuisson sans remuer, puis riz tassé encore tiède dans un moule filmé et laissé deux heures au froid avant de passer au grill du airfryer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz, le cuire à couvert avec l’eau, puis l’assaisonner chaud au vinaigre. Technique : L’étaler dans un moule filmé sur 1,5 à 2 cm et le tasser fermement. Cuisson : Laisser refroidir, couper en rectangles, les huiler, cuire 12 à 15 min à 200 °C. Finition : Mélanger saumon, mayo, sriracha, soja, ajouter l’avocat, garnir le riz, parsemer de sésame.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 30 min + 2 h de repos au froid 🔍 Le secret de l’expert Tasser le riz encore tiède dans un moule, puis le refroidir sous un poids léger permet à l’amidon de se figer ; le bloc se tient à la découpe mais reste fondant à l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter miel, sauce soja et citron vert à l’huile de sésame pour une fine laque caramélisée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner le riz encore tiède sans repos au froid : il se fend, sèche et perd tout son moelleux.

Organisation à l’avance & dépannage

On peut cuire et tasser le riz la veille ; il attend au réfrigérateur dans son moule, prêt à être découpé et doré juste avant l’apéro.

Si un rectangle se fissure, on le resserre doucement avec les doigts avant de l’huiler. Riz trop sec ? On raccourcit la cuisson ; trop mou, on prolonge d’une ou deux minutes.