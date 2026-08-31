Apéro : ce riz à sushi croustillant à l’airfryer fait un malheur, mais ne faites surtout pas cette erreur

Riz rond spécial sushi, airfryer bien chaud, saumon cru qualité sashimi et avocat beurré : ces bouchées ont un point commun, elles disparaissent toujours. Comment obtenir ce contraste croustillant-fondant sans assécher le riz ni risquer le poisson ?

Un rectangle de riz à sushi doré à l’airfryer, du saumon assaisonné et un peu d’avocat : c’est l’apéro qui vide le plat en premier

Sur la table, on entend le léger crépitement du riz qui sort du panier. Les rectangles dorés sentent l’huile de sésame et le vinaigre de riz, promesse d’un apéro croustillant et fondant.

Au centre, un cœur de riz moelleux encore tiède, surmonté d’avocat beurré et d’un tartare de saumon relevé à la mayonnaise et à la sriracha. Ces bouchées se picorent du bout des doigts ; une fois lancé, le plat se vide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de riz rond spécial sushi, 350 ml d’eau, vinaigre de riz, sucre et sel pour l’assaisonnement

✅ 1 à 2 c. à s. d’huile de sésame pour badigeonner et dorer les rectangles au panier

✅ 250 g de pavé de saumon très frais, 2 c. à s. de mayonnaise, sriracha et sauce soja

✅ 1 avocat bien mûr, 1 c. à s. de graines de sésame mélangées, citron vert en option

Pourquoi ces bouchées de riz croustillant font un malheur à l’apéro

Ici, le riz rond spécial sushi quitte les makis pour devenir une base crousti-moelleuse, façon sushi crispy de restaurant. L’airfryer saisit la surface sans bain d’huile et l’intérieur reste juste assez collant pour se manger en une ou deux bouchées.

Sur un grand plat, ces petites pièces dorées, garnies de vert d’avocat et de tartare rose, donnent un air de fête. Comme elles se mangent chaudes-froides, on les enchaîne sans même y penser.

Maîtriser le riz à sushi croustillant à l’airfryer saumon avocat, qui se tient sans sécher

Tout se joue dès la cuisson. On rince bien le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire, puis on respecte le duo 300 g de riz / 350 ml d’eau. Feu doux, couvercle fermé, puis dix minutes de repos : chaque grain gonfle sans exploser.

On verse ensuite le mélange vinaigre de riz, sucre et sel sur le riz chaud, en le retournant délicatement. Puis on le presse dans un plat chemisé de film, en couche de 1,5 à 2 cm, bien tassée. Deux heures de repos au froid soudent la plaque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, cuire et assaisonner le riz, puis le presser chaud dans un plat chemisé de film. Technique : Lisser, bien tasser, couvrir et laisser reposer au réfrigérateur au moins deux heures. Cuisson : Découper en rectangles de 3 × 4 cm, badigeonner d’huile de sésame, cuire 12 à 15 min à 200 °C. Finition : Trancher l’avocat, préparer le tartare de saumon, monter les bouchées, parsemer de graines de sésame.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global 30 min + 2 h 🔍 Le secret de l’expert Le tassage puis le repos au froid soudent le riz sans le rendre pâteux. À 200 °C, l’huile de sésame dore la croûte et le cœur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Mélanger un peu de miel et de sauce soja à l’huile de sésame avant de badigeonner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Sauter le repos au froid : le riz casse et sèche dans l’airfryer.

Variantes, dressage et organisation à l’avance

On sert aussitôt, sur plat chaud, avec soja, citron vert, herbes fraîches.