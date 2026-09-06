Jardin : cette erreur avec vos graminées en septembre, que les paysagistes ne font jamais, coûte cher au printemps

Chaque rentrée, vos graminées ornementales jaunissent et vous démangent le sécateur, tandis que les paysagistes ne touchent à rien. Que savent-ils sur ce faux bon ménage de septembre que vous ignorez encore ?

Fin septembre, dans beaucoup de jardins, la scène est la même : les touffes de graminées blondissent et se couchent sous la pluie. La tentation est grande de sortir le sécateur pour « refaire propre » avant l’hiver. Pourtant, les paysagistes, eux, laissent ces plumeaux défraîchis en place.

Ce silence n’a rien à voir avec la paresse. Il suit une règle discrète : tant que le froid n’a pas vraiment frappé, le vieux feuillage sert de manteau de survie aux graminées ornementales. Comprendre pourquoi elles ne sont jamais taillées en septembre change tout… et évite de retrouver au printemps des touffes trouées ou carrément mortes.

Pourquoi septembre est le pire moment pour sortir le sécateur

En fin d’été, une graminée qui jaunit n’est pas en train de mourir : elle entre en repos. Ses feuilles sèchent, ses tiges se durcissent, mais la base de la touffe reste pleine de bourgeons prêts à repartir.

Tailler à ce moment-là revient à confondre ménage et mutilation. En coupant court dès septembre, on enlève la couverture que la plante a fabriquée tout l’été pour se protéger du froid et de l’humidité. Les paysagistes le voient chaque année : graminées taillées trop tôt qui redémarrent plus tard, deviennent maigres, ou ne reviennent pas, surtout chez les pennisetums sensibles.

Le feuillage sec, un manteau isolant et un parapluie naturel

Ces tiges blondes que l’on croit « en trop » forment en réalité un cocon autour du cœur de la touffe. Même sèches, elles emprisonnent de l’air, limitent les écarts de température au niveau du collet et retardent l’arrivée du gel sur les tissus vivants.

Elles jouent aussi les gouttières naturelles : dressées, les tiges guident la pluie hors du centre et évitent que la souche baigne dans l’eau tout l’hiver. Or une touffe détrempée gèle plus mal qu’une touffe restée sèche, avec à la clé pourriture du cœur et trou au milieu au printemps. D’ailleurs, ce feuillage sec offre un décor de saison tout en abritant insectes utiles et graines pour les oiseaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Graminées sauvées presque toutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le feuillage sec protège la souche du froid et de l’eau, puis la taille courte fait repartir la touffe vigoureusement. 💡 Le petit plus : Pailler légèrement le pied après la taille garde le sol plus stable et limite les arrosages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper en septembre et raser au ras du sol : la souche se retrouve nue, l’eau stagne et la plante peut mourir.

Le bon moment et les gestes à adopter comme un pro

Les paysagistes savent précisément quand tailler les graminées ornementales : à la fin de l’hiver, en général entre fin février et mi-mars, une fois les grosses gelées passées mais avant que les jeunes pousses ne pointent. Sur les graminées caduques comme le miscanthus, le pennisetum, le panicum ou le calamagrostis, ils rabattent alors tout le feuillage sec à environ 10 à 15 centimètres du sol, jamais à ras.

Petit bonus pratique : une simple ficelle posée autour de la touffe avant la coupe garde les tiges groupées et facilite le nettoyage. Les graminées persistantes, comme les carex, fétuques ou nombreuses stipa, ne sont pas taillées court ; elles sont juste « coiffées » au printemps, en peignant doucement le feuillage avec les mains gantées pour retirer les brins morts sans blesser la plante.