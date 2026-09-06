Je lavais les filtres de ma hotte pour rien : ce bloc gris caché expliquait l'odeur de friture le lendemain

Pendant trois ans, une lectrice a lavé les filtres métalliques de sa hotte à recyclage sans comprendre pourquoi l’odeur de friture s’incrustait. Jusqu’au soir où un bloc gris, bien caché, a tout remis en question.

Chaque fois que la friteuse chauffait, le scénario se répétait : hotte en marche, cuisine aérée, filtres métalliques lavés dans l’évier le soir même. Pourtant, au réveil, la maison sentait encore la baraque à frites. Beaucoup se disent alors que leur hotte est « nulle », alors qu’un élément clé leur échappe.

Une lectrice raconte avoir suivi cette routine pendant trois ans, avec une régularité presque maniaque. Puis, un soir, elle a déclipsé la grille pour regarder un peu plus haut. Juste au-dessus des filtres scintillants, une sorte de galette grise, compacte, dormait là. Ni graisse, ni poussière : un bloc inconnu qui avait tout absorbé en silence.

Le jour où j’ai découvert le bloc gris caché dans ma hotte

Ce « coussin » dissimulé porte un nom très précis : le filtre à charbon actif. Sur une hotte à recyclage, il se cache juste au-dessus du filtre à graisse et décide si l’air revient neutre ou chargé d’odeurs. Beaucoup d’utilisateurs l’ignorent totalement, car il ne se voit pas tant que la grille n’est pas démontée.

Sur les hottes qui évacuent l’air dehors, ce composant n’existe pas. Mais sur une hotte filtrante sans conduit, c’est lui qui retient le graillon. Une fois saturé, il se transforme en simple décor en plastique : l’air traverse encore la hotte, le bruit est là, pourtant l’odeur de friture ne bouge plus.

Filtre métallique vs filtre à charbon : qui arrête quoi dans l’air de friture ?

Le filtre métallique, appelé aussi filtre à graisse, est la première barrière. Il retient les gouttelettes d’huile projetées pendant la cuisson et se nettoie à l’eau chaude avec produit vaisselle, ou au lave-vaisselle selon la notice. Des marques comme Bosch ou Candy conseillent un lavage toutes les deux à quatre semaines, pour garder l’aspiration et limiter le risque de feu.

Le filtre métallique sale étouffe la hotte, parfois jusqu’à 50 % de puissance en moins, et devient inflammable. Mais même parfaitement propre, il ne supprime pas l’odeur. Pour ça, tout repose sur le filtre à charbon actif de hotte : il piège les molécules de graillon jusqu’à saturation. Un modèle standard ne se lave pas, ne se passe ni sous l’eau ni au four. Les fabricants comme Bosch, Candy ou Elica prévoient son remplacement tous les 3 à 12 mois, plus souvent si l’on fait beaucoup de friture. Si la cuisine sent encore la friture le lendemain alors que la grille brille, c’est presque toujours le signe qu’il est arrivé au bout.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité le lendemain Cuisine sans odeur 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il combine les trois leviers qui comptent vraiment : un filtre à charbon actif non saturé qui capture les molécules d’odeur, un filtre métallique propre qui laisse passer un bon débit d’air, et un dégraissage léger des surfaces et textiles qui enlève le film gras responsable du « graillon » persistant. 💡 Le petit plus : Notez au feutre la date de pose sur une étiquette collée dans la hotte, avec la date de remplacement prévue, et gardez toujours un filtre de rechange au sec pour pouvoir le clipser dès que l’odeur revient. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rincer ou passer au four un filtre à charbon standard en pensant le « régénérer » : l’eau chaude et la chaleur détruisent ses pores et laissent la hotte brasser l’odeur de friture sans plus rien retenir.

Routine « anti-graillon » en 10 minutes par mois : mon nouveau rituel

Pour éviter de revivre ce scénario, une routine simple suffit. Une fois par mois, on démonte les filtres, on lave le métallique et on vérifie la date du charbon. Une étiquette collée dans la hotte rappelle le prochain changement prévu.

Beaucoup adoptent aussi quelques réflexes les soirs de friture : allumer la hotte avant la cuisson, laisser une fenêtre entrouverte, essuyer crédence et meubles au savon noir, traiter rideaux et coussins au bicarbonate. Avec un filtre en état, l’odeur de graillon ne s’installe plus.