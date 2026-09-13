Ver de la pomme : ce geste discret sur le tronc en septembre, adopté par les pros, pour en finir sans pesticides

En septembre, de plus en plus d’arboriculteurs ceinturent leurs pommiers d’une bande de carton ondulé pour contrer un ravageur redouté. Que cachent vraiment ces drôles de pansements ?

En se promenant dans un verger en septembre, un détail intrigue : ces bandes de carton enroulées autour des troncs de pommiers, comme de drôles de pansements. Ni déco, ni protection contre le froid, ce geste discret raconte une autre histoire.

Derrière le carton se cache en réalité une arme très ciblée contre le ver qui ruine les récoltes. De plus en plus d’arboriculteurs l’ont adoptée pour lutter, sans chimie, contre le carpocapse. Reste à comprendre pourquoi tout se joue précisément en septembre.

Pourquoi ces bandes de carton s’invitent sur les troncs en septembre

Pommes trouées près du pédoncule, petits tas de sciure brune, fruits qui tombent encore verts : le tableau est familier à beaucoup de jardiniers. Derrière ces dégâts se cache le carpocapse des pommes et des poires, un petit papillon dont la chenille dévore la chair depuis le cœur du fruit.

Après avoir grandi tout l’été dans les pommes, les larves en sont sorties fin août et en septembre pour chercher un refuge sec où passer l’hiver. Avant de gagner le sol, beaucoup descendent le long du tronc et explorent les moindres fissures de l’écorce.

Comment poser la bande de carton comme les pros du verger

Nous avons tous déjà gardé un emballage en nous disant « ça servira ». Ici, il faut un carton ondulé brun, non plastifié. On découpe une bande d’environ 20 cm de large, assez longue pour faire le tour du tronc, et on la place vers 30 cm du sol, cannelures contre l’écorce, serrée par une ficelle souple.

Pour la larve, cette bande imite un tronc très fissuré, plein de recoins sombres et secs. Posée entre fin août et début septembre dans la plupart des régions, elle s’est transformée en véritable hôtel où les chenilles viennent tisser leur cocon d’hivernage, sans se douter qu’il sera enlevé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie de pesticides 100 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En fin d’été, les larves quittent les pommes et cherchent des fissures d’écorce pour hiberner. La bande de carton ondulé posée sur le tronc concentre ces larves dans ses cannelures : il suffit ensuite de retirer puis de détruire le carton pour casser une partie du cycle. 💡 Le petit plus : Avant de brûler ou jeter la bande, l’ouvrir au-dessus d’un seau clair permet de laisser filer perce-oreilles et araignées, alliés précieux du verger. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le carton tout l’hiver sur le tronc ou le mettre au compost sans l’avoir traité revient à offrir aux larves un refuge parfait avant leur envol de printemps.

Retirer, détruire… et réduire les vers de la pomme année après année

Tout se joue au retrait. Entre fin octobre et tout début novembre, la bande est décrochée, alors que les larves se sont déjà mises en place. Ouverte au-dessus d’un récipient, elle laisse s’échapper les insectes utiles ; les petites chenilles beige rosé, elles, sont éliminées avec le carton.

Répété chaque année, ce piège mécanique a peu à peu réduit les attaques dans bien des vergers, surtout associé à quelques gestes simples : ramasser les pommes tombées, éviter les tas de bois au pied des troncs, surveiller avec quelques pièges à phéromones. De quoi espérer, en quelques saisons, des récoltes nettement moins véreuses.