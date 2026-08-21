Pommier : ce geste sur le tronc qu’utilisaient toujours les anciens en août stoppe net le ver de la pomme

À la fin de l’été, nos grands-parents serraient une bande de carton autour du tronc du pommier, sans un mot. Derrière ce geste discret se cache une stratégie redoutable contre le ver de la pomme.

Dans les vieux vergers, on voyait souvent, fin août, une bande de carton froissé serrée autour du tronc d’un pommier. Rien de décoratif, encore moins une protection d’écorce… et pourtant, ce simple manchon changeait le destin de la récolte suivante. À l’intérieur, des dizaines de petites vies se cachaient en silence.

Face aux pommes véreuses, les anciens avaient misé sur une arme d’une sobriété totale : une bande de carton ondulé, posée au bon moment, pour piéger le fameux carpocapse du pommier, responsable du « ver de la pomme ». En comprenant pourquoi cela fonctionne, il devient très simple de reproduire ce geste aujourd’hui, sans aucun produit chimique.

Le ver de la pomme se prépare à l’hiver sur le tronc, pas dans le fruit

Le carpocapse (Cydia pomonella) est un petit papillon nocturne d’à peine deux centimètres d’envergure, gris brun, qu’on remarque rarement. Ce sont ses larves qui posent problème : elles creusent des galeries jusqu’aux pépins, laissent des déjections à l’intérieur et les fruits tombent au sol bien avant d’être mûrs.

Son cycle suit les saisons avec deux générations par an dans le nord de la France, souvent trois dans le sud. La dernière, entre fin août et octobre, a un comportement clé : une fois rassasiées, les larves quittent les pommes et descendent chercher un abri sec et rugueux pour passer l’hiver, souvent dans les anfractuosités de l’écorce ou dans les recoins au sol. C’est précisément ce trajet que la bande de carton intercepte.

Comment la bande de carton autour du pommier piège les larves

La chenille prête à hiverner recherche un refuge sombre, serré, qui ressemble à une fissure d’écorce. Le carton ondulé imite parfaitement ce décor : en plaçant la face cannelée contre le tronc, on lui offre une « fausse écorce » irrésistible. Les larves vont alors se glisser dans les vagues du carton pour y tisser leur cocon, se piégeant d’elles-mêmes dans un support que l’on peut retirer.

Nous avons tous déjà ramassé une pomme impeccable en apparence, pour découvrir un ver au premier coup de couteau. Pour limiter ces déceptions, il suffit de découper une bande de 20 à 30 cm de large, assez longue pour faire deux fois le tour du tronc, de la placer à environ 20 à 30 cm du sol, bien plaquée et fixée avec une ficelle. Une première pose peut se faire dès juin en cas de fortes attaques, puis une seconde à partir de mi-août jusqu’après la récolte, avec une vérification toutes les deux semaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie de produits chimiques Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La bande de carton ondulé détourne l’instinct de la larve du carpocapse : au moment précis où elle cherche une cachette pour hiverner, les cannelures lui offrent un refuge idéal, qui n’est en réalité qu’un piège que l’on enlève avant le printemps. On casse ainsi le cycle du ver de la pomme sans aucun traitement. 💡 Le petit plus : utiliser du carton brut non plastifié et le garder bien sec améliore le confort du piège pour les larves et augmente le nombre de cocons capturés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : oublier la bande tout l’hiver ou la jeter au compost, au risque de laisser les larves finir tranquillement leur développement et réinfester le verger l’année suivante.

Retirer la bande avant l’hiver et protéger durablement le verger

Avant les grands froids, entre fin octobre et début novembre, il est temps de dérouler la bande. On découvre alors des cocons soyeux, blancs à brun clair, coincés dans les cannelures, parfois encore accompagnés de chenilles actives. Une bande bien remplie signale une forte pression du ravageur. En ouvrant le carton au-dessus d’un récipient clair, on peut relâcher perce-oreilles et araignées, puis détruire les larves de carpocapse en brûlant le carton (si cela est autorisé) ou en le jetant à la poubelle, surtout jamais au compost.

Ce geste se répète chaque année pour faire baisser durablement les attaques. Il gagne encore en efficacité s’il est complété par une bonne hygiène du verger (ramasser les pommes véreuses, éviter les tas de bois au pied des arbres) et, pour un verger vraiment soigné, par des pièges à phéromones qui capturent les papillons adultes. Discrète, cette bande de carton devient alors l’alliée la plus fidèle d’un pommier sain et généreux.