Arrêtez de replanter vos fraisiers tous les 3 ans : ce que font les maraîchers pour 6 saisons de récoltes

On vous a appris à replanter vos fraisiers au bout de trois ans, sous peine de récoltes maigrichonnes. Les maraîchers prouvent qu’un autre système prolonge la fraiseraie bien au-delà.

Au potager, arracher tout un carré de fraisiers encore verts laisse un vrai goût de gâchis. Pourtant, on a longtemps répété qu’il fallait les remplacer au bout de trois saisons, comme si leur date de péremption était déjà écrite.

Pendant ce temps, dans les rangs impeccables des maraîchers, des fraisiers affichent tranquillement leur cinquième été. Leur secret tient à une autre manière de penser la fraiseraie, qui permet de ne plus replanter ses fraisiers tous les 3 ans et d’obtenir jusqu’à six saisons de récolte.

Pourquoi vos fraisiers s’épuisent

Le fraisier non remontant, comme ‘Gariguette’, est gourmand et vite épuisé : après deux ans, les fruits rapetissent, les feuilles jaunissent et les stolons envahissent le rang. Dans un sol tassé, peu paillé, les maladies (oïdium, pourriture grise, verticilliose) et les ravageurs comme l’otiorhynque ou les acariens s’installent, le collet se dégarnit et la règle des trois ans semble inévitable.

Le système des maraîchers

Les professionnels misent d’abord sur le fraisier remontant, ou perpétuel. Des variétés rustiques comme ‘Mara des Bois’, ‘Cirafine’ ou ‘Ostara’ ont des racines puissantes et supportent mieux sécheresse et coups de chaud. Plantées en août, dans un sol encore tiède, elles s’enracinent tout l’automne et donnent une belle récolte dès le printemps suivant.

Ils installent ces plants sur des buttes de 20 à 30 cm, mélange léger de compost, terreau et un peu de sable, qui assure drainage et bonne aération. Au moment de la plantation, ils ajoutent des mycorhizes, champignons alliés des racines qui augmentent l’absorption de l’eau et du phosphore et rendent les fraisiers bien plus résistants aux maladies du sol et aux étés secs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Replantations évitées 1 sur 6 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Variétés remontantes, plantation en août sur buttes bien drainées et apport de mycorhizes donnent des fraisiers robustes qui produisent plus longtemps. 💡 Le petit plus : Profiter des plus beaux stolons pour combler les trous du rang sans racheter de plants. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder les mêmes pratiques sur un sol tassé et malade en espérant simplement conserver les fraisiers plus longtemps.

Entretenir 6 saisons de fraises

Pour tenir la distance, la routine compte autant que la plantation. Un paillage permanent (paille, feuilles broyées ou BRF) protège le collet, garde l’humidité et garde les fruits propres. L’arrosage se fait au pied, le matin, pour limiter l’oïdium, et chaque printemps une fine couche de compost en surface nourrit la microfaune sans retourner la terre.

Nous avons tous déjà laissé les stolons envahir le carré : ici, on ne garde que quelques jeunes plants bien placés, tout le reste est supprimé. À partir de la troisième année, on pratique l’écoeurage en fin d’hiver, en gardant seulement trois ou quatre cœurs vigoureux par pied pour prolonger les récoltes jusqu’à la sixième saison.