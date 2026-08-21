En canicule, je désodorisais ma salle de bain sans savoir que l’odeur venait de ce piège caché sous la douche

En pleine canicule, votre salle de bain sent l’égout alors que tout brille et que les sprays s’enchaînent. Le déclic survient quand on soulève la grille de la douche et qu’on regarde ce qui stagne en dessous.

En pleine canicule, beaucoup de salles de bain suivent le même scénario : carrelage nickel, linge propre, bougies parfumées… et malgré tout, une odeur lourde qui revient dès que la porte s’ouvre. Les sprays se succèdent, la fenêtre reste grande ouverte, mais le nez ne s’y trompe pas.

Ce que beaucoup ignorent, c’est que ces mauvaises odeurs de salle de bain ne viennent pas toujours d’un manque de propreté ni d’un problème d’égout profond. La vraie source se cache souvent là où personne ne regarde : sous la grille de la douche, dans quelques centimètres d’eau à peine.

Une salle de bain impeccable qui sent l’égout : pourquoi vos sprays ne servent à rien

Quand l’air chaud s’accumule dans une petite pièce carrelée, la moindre remontée de gaz prend vite des allures d’odeur d’œuf pourri. Les désodorisants ne font alors que parfumer temporairement ce qui remonte des canalisations. Au bout d’une heure, le parfum s’évapore, l’odeur d’égout reste.

En été, ce phénomène explose. La chaleur accélère la fermentation des résidus coincés dans le siphon de douche et fait s’évaporer l’eau qui devrait retenir les gaz. Résultat : même une salle de bain fraîchement nettoyée peut sentir le renfermé, surtout en fin de journée, quand les murs ont gardé la chaleur.

Sous la grille de la douche : comment le siphon fabrique (ou bloque) les mauvaises odeurs

Le siphon cache au fond une petite réserve d’eau, appelée garde d’eau. Ce bouchon liquide empêche normalement les gaz d’égout de remonter. La norme NF EN 1253-1 prévoit au moins 5 cm de hauteur d’eau pour les caniveaux et siphons de sol, car en dessous, la barrière devient fragile.

En période de canicule, surtout dans une douche peu utilisée, cette garde d’eau s’évapore très vite. Certains modèles design, à garde réduite de 20 à 30 mm (NF EN 1253-6), se vident en quelques jours. Une fois le siphon presque sec ou encrassé de cheveux et de savon, les mauvaises odeurs de salle de bain remontent librement.

Le test express en 1 minute

Faire couler l’eau de la douche pendant 30 secondes.

Si l’odeur disparaît : le siphon était vide, la garde d’eau s’est reconstituée.

Si l’odeur persiste : le problème vient des dépôts ou des canalisations.

La méthode naturelle pour décrasser le siphon

Retirer la grille et enlever les cheveux visibles.

Verser 100 g de bicarbonate de soude dans le conduit.

Ajouter 200 ml de vinaigre blanc, laisser agir 15 minutes.

Rincer avec 1 litre d’eau bouillante pour dissoudre graisses et savon.

Finir avec un écouvillon souple pour décrocher les derniers dépôts.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité 30 jours sans odeur 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La garde d’eau du siphon forme un bouchon qui bloque physiquement les gaz d’égout. Le mélange bicarbonate + vinaigre décroche et neutralise les dépôts organiques qui fermentent, tandis qu’une fine pellicule d’huile limite l’évaporation de l’eau et maintient la barrière anti-odeurs même en cas de fortes chaleurs. 💡 Le petit plus : appliquer ce rituel à tous les points d’eau peu utilisés : douche d’amis, bonde de sol, buanderie, garage, WC d’appoint, avec une mini check-list « avant les vacances » pour remplir chaque siphon et ajouter une goutte d’huile. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enchaîner désodorisants et déboucheurs chimiques sans ouvrir le siphon ni vérifier la garde d’eau : l’odeur est masquée, les joints sont agressés et la vraie cause reste entière.

En pleine chaleur : comment empêcher le siphon de se vider tout seul

Pour éviter le retour des odeurs, surtout dans une douche d’appoint ou une résidence secondaire, un simple rituel suffit. Une fois par semaine en période de canicule, verser 1 à 2 litres d’eau dans le siphon pour recharger la garde d’eau, puis ajouter 1 cuillère à soupe d’huile végétale. Ce film flottant ralentit fortement l’évaporation pendant plusieurs semaines.

Ces gestes, associés à un nettoyage naturel toutes les une à trois semaines et à une bonne aération après la douche, suffisent dans l’immense majorité des cas. Si l’odeur persiste malgré un siphon propre et plein, ou si plusieurs évacuations sentent l’égout, il est alors temps de faire vérifier la ventilation de chute et les canalisations par un professionnel.