Romarin, laurier-tin : cette erreur de printemps fait pourrir vos boutures, la méthode de pépiniériste pour y mettre fin
Romarin et laurier-tin refusent de s’enraciner quand on les bouture au printemps, au grand désespoir des jardiniers. Les pépiniéristes, eux, misent sur une autre saison et un bois bien précis.
Au printemps, on a tous le même réflexe : sortir le sécateur, couper quelques rameaux de romarin ou de laurier-tin, les glisser dans des godets… puis les voir noircir. Tiges molles, base qui pourrit, feuilles qui tombent : la scène s’est répétée dans bien des jardins.
Pendant ce temps, les pépiniéristes restent étonnamment calmes au printemps. Eux attendent la fin de l’été pour prélever, sûrs de voir leurs boutures s’enraciner avant l’hiver. Leur secret tient à l’état du bois, ni trop tendre ni trop dur, à un moment très précis du calendrier.
Printemps : la saison qui fait rater vos boutures
Nous avons tous déjà tenté ces boutures de mars ou d’avril sur des pousses bien vertes. Ce bois dit herbacé ressemble à un petit câble gorgé d’eau : souple, brillant, sans véritable « ossature » ligneuse. Sous terre, cette tige fragile se blesse au moindre excès d’humidité.
Résultat, surtout pour deux arbustes méditerranéens comme le romarin et le laurier-tin : la base finit souvent par pourrir avant d’avoir émis la moindre racine. Le substrat reste frais, la tige pleine de sève ne s’endurcit pas, et les champignons profitent de cette porte ouverte.
Fin août : le bois semi-aoûté que les pros attendent
À la fin de l’été, le même rameau a changé de texture. On parle alors de bois semi-aoûté : la base devient beige et ferme, le sommet reste vert et souple. Si la tige plie sans casser net, tout en ayant perdu son aspect juteux, elle est au bon stade.
Ce compromis entre souplesse et solidité a fait la différence dans les pépinières. La tige s’est déjà partiellement lignifiée, elle a stocké des réserves et des hormones de croissance, mais garde assez de vie pour fabriquer vite des racines fines. Prélevées vers la fin août, les boutures s’enracinent en quelques semaines et passent l’hiver sans stress.
Le geste de pépiniériste : talon et substrat drainant
Les professionnels ne coupent presque jamais droit. Ils misent sur la bouture à talon : une petite pousse latérale arrachée avec un fragment de la branche porteuse. Ce talon forme un bourrelet cicatriciel très actif, véritable usine à racines sur les rameaux de 10 à 15 cm du romarin et d’une quinzaine de centimètres pour le laurier-tin.
Reste à leur offrir un substrat drainant, presque minéral. Un mélange moitié terreau de semis, moitié sable grossier ou perlite, maintenu simplement frais, suffit. Les godets ont été installés à la lumière, à l’abri des pluies battantes, sous châssis froid ou contre un mur. Au printemps suivant, chaque jeune plant bien raciné peut rejoindre la haie ou le massif d’aromatiques.
En bref
- 🌿 Au jardin, romarin et laurier-tin déçoivent souvent en bouture de printemps, tandis que les pépiniéristes français attendent patiemment la fin de l’été.
- 🧰 Les professionnels combinent un certain stade de bois, une période clé du calendrier et un substrat très aéré pour sécuriser l’enracinement.
- 🕵️ Ce changement de saison, inspiré des méthodes de pépinière, transforme le taux d’échec en succès durable pour romarin et laurier-tin.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité