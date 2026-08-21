Risque d’incendie : barbecue, brasero… ces feux de jardin peuvent être interdits cet été sans le savoir

Entre sécheresse, Météo des forêts et arrêtés préfectoraux, un simple barbecue peut basculer dans l’interdit. Quels feux de jardin deviennent soudain proscrits… et comment s’y retrouver sans se tromper ?

Les soirées d’été au jardin, on les imagine volontiers autour d’un bon barbecue, de flammes qui crépitent dans un brasero et de coussins posés dans l’herbe. Mais avec les sécheresses à répétition et les images de feux de forêt, ce décor de carte postale peut vite se transformer en cauchemar… et en infraction.

Entre interdiction du brûlage des déchets verts, règle des 200 m autour des bois et arrêtés préfectoraux qui changent d’un jour à l’autre, il devient difficile de savoir quels sont vraiment les feux interdits dans votre jardin. Mieux vaut faire le point avant d’allumer la moindre braise.

Barbecue, brasero, feu de jardin : ce que la loi autorise (ou pas) toute l’année

En droit national, le barbecue de jardin reste autorisé : aucun texte ne l’interdit chez les particuliers. On peut donc cuire ses brochettes chez soi, à condition de respecter le voisinage (fumée, odeurs, bruit) ainsi que le règlement de copropriété ou de lotissement, et d’installer l’appareil de manière stable et sécurisée. Même chose pour le brasero d’agrément, qui reste permis mais doit être posé loin des haies, murs en bois, abris de jardin, tas de bûches ou bouteilles de gaz, idéalement à au moins trois mètres des végétaux et davantage encore pour les conifères très inflammables.

Le vrai feu de jardin interdit, c’est celui qu’on utilisait autrefois pour brûler feuilles mortes, tailles de haies ou branches. Le Code de l’environnement, via l’article L.541-21-1, prohibe désormais le brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers, rappelé par Service-public.fr, avec une amende pouvant atteindre 750 €. Ces végétaux doivent partir en déchetterie, en collecte dédiée ou au compost. Les grands feux festifs (type bûcher) sont, eux, assimilés à des feux d’agrément et fortement encadrés par les règlements locaux.

Été, sécheresse, vent : quand les feux deviennent vraiment interdits dans votre jardin

Nous avons tous déjà allumé un barbecue ou un brasero sans penser plus loin que la météo du week-end. Pourtant, dès que la végétation est sèche, le préfet peut serrer la vis. Dans de nombreux départements, des arrêtés « emploi du feu » interdisent alors braseros, feux d’agrément, feux festifs, feux d’artifice, brûlage et parfois même certains barbecues en extérieur, surtout près des massifs forestiers. Ces décisions s’appuient notamment sur le Code forestier et sur la Météo des forêts, qui classe le danger de feu ; quand le risque est sévère ou très sévère, la moindre étincelle suffit, d’autant que 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine.

Pour savoir si un feu est autorisé chez vous un jour donné, le réflexe consiste à vérifier : site de la préfecture, de la mairie, affichage municipal, comptes officiels sur les réseaux sociaux indiquent les arrêtés en vigueur. Un coup d’œil au règlement de copropriété ou de lotissement s’impose aussi, certains bannissent tout appareil à flamme sur les balcons ou terrasses. Allumer un feu malgré une interdiction, et a fortiori s’il déclenche un départ d’incendie, expose à des poursuites pénales et à des indemnisations très lourdes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité juridique Haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On commence par distinguer les feux autorisés de ceux qui sont interdits, puis on vérifie systématiquement les arrêtés préfectoraux et l’état du jardin avant d’allumer la moindre flamme. On réduit ainsi à la fois le risque d’amende et celui de départ de feu. 💡 Le petit plus : enregistrer en favori, sur son téléphone, la page Météo des forêts et le site de sa préfecture pour vérifier en quelques secondes la situation avant d’allumer le barbecue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : allumer un brasero ou brûler un tas de branches un jour de vent fort, sans avoir consulté les interdictions locales, dans un jardin non débroussaillé bordé de végétation sèche.

Aménager un jardin moins inflammable pour profiter du feu en toute sérénité

Autour des massifs forestiers, l’obligation légale de débroussailler concerne déjà 48 départements et environ 7 400 communes, indique l’INRAE. L’idée est de créer une ceinture de sécurité autour de la maison. Les travaux montrent que près de 90 % des maisons détruites lors des feux de forêt se trouvaient sur des terrains mal ou pas débroussaillés : couper les herbes hautes, éclaircir les arbustes, supprimer les végétaux morts ou trop proches des murs et des fenêtres change réellement la donne.

Dans un jardin plus urbain, les bons réflexes restent utiles : espacer les haies, éviter un ruban continu de conifères jusqu’à la façade, éloigner le bois de chauffage, les abris en bois, les citernes de gaz et le mobilier en plastique du coin feu. Autour d’un brasero, prévoir au moins 1,20 m de sol incombustible (terre, gravier, dalle) et garder trois à quatre mètres avec les arbres limite fortement la propagation des flammes. D’ailleurs, un jardin bien entretenu et des équipements adaptés permettent de continuer à savourer les soirées d’été… sans alimenter les incendies.