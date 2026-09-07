Plus personne ne pose sa toile de paillage : ce matériau gratuit que les jardiniers glissent dessous pour sauver le sol

Partout en France, de plus en plus de jardiniers rangent la toile de paillage après des années de sols étouffés et de microplastiques. À sa place, une astuce gratuite et recyclée change la manière de couvrir potagers et massifs sans compliquer le travail.

Pendant des années, le réflexe a été le même : dérouler des mètres de toile noire entre tomates et rosiers pour garder les massifs « propres ». Désormais, ces rouleaux de toile de paillage s’entassent au fond des rayons, délaissés au profit des paillis en vrac.

Si les jardiniers changent d’avis, c’est que la bâche a souvent compacté, appauvri et pollué leurs sols au fil des saisons. À la place, une solution gratuite, déjà dans la maison, est glissée sous le paillis végétal pour calmer les herbes sans étouffer le sol.

Pourquoi la toile de paillage déçoit de plus en plus

Au départ, la toile promettait un jardin net sans sarclage : posée au pied des arbustes ou entre les rangs de légumes, elle a évité des heures de désherbage. Mais elle bloque aussi l’eau, l’air et le passage des vers de terre ; en quelques années, beaucoup ont retrouvé dessous une terre dure, grise, presque morte.

Le deuxième effet se voit encore plus tard : au soleil et au passage de la brouette, les fibres synthétiques se sont effilochées. Des fragments de plastique se mêlent alors durablement à la terre, impossibles à retirer totalement. De quoi donner envie d’une alternative à la toile de paillage plus douce pour le sol… et pour la planète.

Le geste qui remplace la bâche : un lit de papier journal

La solution qui s’impose au potager est toute simple : superposer deux à trois couches de papier journal sur la terre, en chevauchant les feuilles d’au moins dix centimètres. On humidifie bien, puis on recouvre aussitôt de cinq à sept centimètres de paillis (paille, tontes sèches, feuilles mortes broyées, copeaux) qui protègent le papier, gardent la fraîcheur et étouffent les herbes.

Nous avons tous déjà douté devant un tas de journaux, en craignant l’encre au pied des salades. Les quotidiens récents utilisent des encres à base d’huiles végétales qui se dégradent ; mieux vaut garder les pages de texte en noir et blanc et écarter les publicités glacées. Sous tomates, courgettes, fraisiers ou jeunes arbustes, ce « sandwich » papier plus paillis a souvent donné une terre plus sombre et friable en une saison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût du matériel 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le journal bloque la lumière, protège l’humidité et nourrit le sol. 💡 Le petit plus : Glisser aussi du carton brun pour les grandes allées très envahies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le papier sec, sans chevauchement ni paillis : tout repousse.

Les bons réglages pour une méthode qui dure

Comme souvent au jardin, tout se joue dans les détails. Un désherbage grossier avant la pose, un sol très sec légèrement arrosé, du papier bien imbibé et un paillis assez épais (jusqu’à sept à dix centimètres dans un massif exposé) font la différence entre quelques touffes qui reviennent et une parcelle vraiment tranquille.

Sur sols argileux et climats humides, mieux vaut vérifier que l’humidité ne stagne pas au pied des plantes et accepter de pailler un peu plus léger. Sur sols sableux, au contraire, cette couverture papier plus paillis a limité l’évaporation et les arrosages, surtout lorsqu’elle est renouvelée chaque automne avec les journaux et feuilles mortes de la maison.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Jardiniers, arrêtez tout de suite les désherbants toxiques : ce moment précis pour arracher les racines d’un coup»