Débroussailleuse : cette habitude près des troncs détruit vos jeunes arbres, voici le geste à bannir d'urgence

À chaque printemps, la débroussailleuse menace jeunes arbres, haies et massifs du jardin. Quels réflexes adopter avant et pendant le chantier pour limiter dégâts et risques ?

Premier beau week-end, la pelouse a filé, les ronces ont grimpé, et la débroussailleuse vous fait de l’œil dans l’abri de jardin. On l’a tous allumée un peu vite… avant de griffer un jeune pommier ou de tordre un tuteur.

« Une débroussailleuse n’est pas une simple tondeuse », rappelle Le Parisien : mal réglée ou trop près des plantations, elle lacère arbres et massifs et projette des débris jusqu’aux fenêtres. Quelques bons réflexes suffisent pourtant à rendre son usage beaucoup plus serein.

Comprendre les risques pour vos arbres et vos plantations

Sans réglage de hauteur, c’est votre bras qui décide. Un fil nylon peut entailler l’écorce, atteindre le cambium et laisser entrer maladies et pourritures, surtout sur les jeunes arbres et haies.

Les dégâts ne s’arrêtent pas là. Pierres, métal, verre ou plastique cachés dans l’herbe sont projetés à une quinzaine de mètres, note Le Parisien. Vitres, carrosseries, jambes nues se retrouvent alors en première ligne.

Avant de démarrer : sécuriser la zone et régler la machine

Nous avons tous déjà été tentés de « faire vite ». Mauvais réflexe : prenez deux minutes pour ramasser pierres, branches, fils de fer, débris de plastique ou de verre, repérer tuyaux d’arrosage, câbles, jeunes plants, et éloigner enfants, animaux et voitures.

Habillez-vous comme pour un petit chantier : pantalon résistant, chaussures fermées, gants, lunettes ou visière, casque antibruit. Puis vérifiez votre débroussailleuse, qu’elle soit thermique, électrique ou à batterie : harnais bien ajusté, poignées à la bonne hauteur et carter de protection en place. Choisissez ensuite l’outil de coupe adapté, en restant prudent près des troncs :

Fil nylon : herbes tendres, bordures, finitions près des plantations.

Couteaux plastique : végétation un peu plus résistante.

Lame métallique à herbe : herbes hautes, épaisses ou sèches, loin des troncs.

Couteau à taillis : ronces, broussailles denses, pas autour des arbres.

Disque de scie : petits ligneux, uniquement zones sans plantations.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En sécurisant la zone, en réglant la machine et en gardant une couronne sans débroussailleuse autour des troncs, vous réduisez presque à zéro les blessures mécaniques sur vos plantations. 💡 Le petit plus : Travailler par petites zones, en bandes parallèles, laisse une échappatoire aux hérissons et amphibiens qui se cachent encore dans les herbes hautes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Raser au pied des troncs avec le fil ou une lame, pour « faire propre », qui entaille l’écorce et fragilise irrémédiablement les jeunes arbres.

Les gestes qui protègent vraiment vos troncs et vos massifs

Pendant le travail, gardez la tête de coupe parallèle au sol et faites de larges mouvements en demi-cercle. Avancez lentement, sans forcer dans la terre. Dans les herbes très hautes, commencez par le haut puis repassez plus bas. Si des végétaux s’enroulent, arrêtez complètement la machine et débranchez-la avant d’approcher les doigts.

Restez à distance des troncs. Même souple, un fil nylon lancé à pleine vitesse peut entailler l’écorce et affaiblir un jeune sujet, souligne Le Parisien. Laissez une petite couronne d’herbe, finissez à la main, posez des protections de tronc aérées et entourez le tout d’un cercle de paillage minéral ou de copeaux qui bloque les herbes et sert de ligne stop.