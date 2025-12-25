Vous bricolez encore sans lunettes ? ce produit à 1,26 € chez Action pourrait vous éviter un passage aux urgences

Une étagère à poncer, un tableau à fixer, quelques vis à resserrer dans le garage… et les yeux totalement exposés. Beaucoup de bricoleurs s’y reconnaissent, surtout en plein hiver, quand les ateliers maison se multiplient alors que le jardin se repose. On se dit que ce n’est qu’un petit chantier, que rien ne peut arriver.

Pourtant, poussières, éclats de bois, projections de peinture ou de terre mettent vos yeux à rude épreuve, même pour une heure de bricolage. Et la lumière rasante de saison n’arrange rien. La bonne nouvelle, c’est qu’une vraie paire de lunettes de protection coûte aujourd’hui… moins qu’un café, avec un modèle affiché à seulement 1,26 € chez Action.

Bricoler sans lunettes, un réflexe plus dangereux qu’il n’y paraît

Un simple clou qui saute, une étincelle mal orientée, un morceau de plâtre qui se détache : il suffit d’un geste un peu maladroit pour transformer un après-midi travaux en passage aux urgences. Les accidents de bricolage ne concernent pas que les gros chantiers, et les yeux restent l’une des zones les plus exposées quand on travaille à la maison.

Beaucoup ignorent aussi que les rayons UV peuvent réfléchir sur une surface claire, même à l’intérieur, et venir agresser des yeux déjà fragilisés. En hiver, la luminosité basse et les lampes d’atelier accentuent cette fatigue visuelle. Sans protection adaptée, les irritations, rougeurs et sensations de grain de sable deviennent vite la norme après quelques heures de travaux.

Lunettes de protection Safer chez Action : 1,26 € et des vrais atouts

Dans ce contexte, les lunettes de protection Safer vendues chez Action à 1,26 € pièce changent clairement la donne. Malgré leur prix mini, elles offrent une protection contre les UV (360-380 nm), utile même au cœur de l’hiver, et des verres anti-rayures pensés pour encaisser les petits chocs répétés. La monture plastique légère s’oublie vite, ce qui facilite le port prolongé.

Le confort a été soigné avec des manchons antiglisse qui assurent une bonne stabilité, même quand on passe sans arrêt du plan de travail au balcon ou au garage. Côté style, trois couleurs existent – jaune, transparent, noir – pour adapter la paire à la luminosité ou à son activité. De quoi éviter le look “chantier” tout en restant protégé.

En faire un réflexe dans toute la maison, pour soi et pour les proches

Ces lunettes de protection Safer trouvent leur place partout : atelier improvisé dans la cave, rénovation de meuble sur le balcon, petits travaux autour de la voiture ou préparation du jardin pour la prochaine saison. Pour ne plus jamais les oublier, une astuce toute simple consiste à multiplier les paires grâce à leur prix abordable :

une dans la boîte à outils,

une dans la cabane de jardin,

une près de la porte d’entrée, à côté des gants.

Ce tarif imbattable permet aussi d’équiper toute la famille, de glisser une paire à un proche bricoleur à Noël ou de sensibiliser les plus jeunes à la sécurité domestique dès leurs premiers DIY. En échange de 1,26 €, le confort de vue immédiat et le sentiment de travailler en sécurité deviennent vite un nouveau réflexe.