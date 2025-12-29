Mauvaises herbes : cette toile de paillage à 16 € chez Leclerc est la bonne affaire du moment, mais peu en profitent

Le jardin paraît endormi en hiver, pourtant les mauvaises herbes, elles, ne s’arrêtent jamais vraiment. Beaucoup de jardiniers s’en rendent compte au printemps, genoux dans la terre, à arracher pissenlits et herbes indésirables pendant des heures. Face à cette corvée, une solution physique simple revient sur le devant de la scène.

Une toile de paillage Leclerc vendue moins de 17 € fait en effet beaucoup parler d’elle cet hiver. Proposée en ligne, cette bâche de la marque VOUNOT promet de couvrir 20 m² de terrain et de bloquer la pousse des herbes indésirables avant même qu’elles ne se montrent. De quoi éveiller la curiosité.

Pourquoi la toile de paillage Leclerc séduit autant en hiver 2025

L’hiver 2025 s’annonce doux et humide, un contexte idéal pour la germination des graines cachées dans les massifs et les allées. Dès qu’un rayon de soleil apparaît, les mauvaises herbes profitent de la moindre ouverture de lumière et d’humidité pour repartir. Préparer le terrain dès décembre évite cette invasion silencieuse au retour des beaux jours.

Au lieu de multiplier les désherbants chimiques, cette toile mise sur le polypropylène tissé haute densité pour créer une barrière physique. Elle bloque la lumière indispensable aux adventices tout en restant perméable à l’eau et à l’air. Les massifs fleuris, le potager familial ou les jeunes arbres fruitiers reçoivent l’humidité dont ils ont besoin, sans concurrence des herbes indésirables.

Zoom sur la toile de paillage VOUNOT à 16,99 € chez E.Leclerc

La promotion concerne une toile VOUNOT de 10 m x 2 m, soit 20 m², avec une densité de 100 g/m². Conçue en polypropylène tissé, elle résiste aux déchirures et supporte bien la pose comme les passages répétés. Son traitement anti-UV lui offre une bonne durée de vie, que le climat soit rigoureux ou très ensoleillé.

Affichée à 16,99 € au lieu de 39,99 €, cette offre en exclusivité sur le site E.Leclerc représente une remise d’environ 59 %, soit autour de 0,85 € le m². La promotion a été évaluée en fonction du niveau de réduction et de sa fréquence sur les huit dernières semaines, ce qui confirme son statut de bonne affaire du moment pour préparer son jardin à moindre coût.

Comment installer la toile de paillage Leclerc pour un jardin net

Pour tirer le meilleur parti de cette toile, la préparation compte presque autant que le produit lui-même. Le geste reste accessible, même pour un premier essai :

Désherber grossièrement la zone et enlever les gros débris.

Niveler le sol avec un râteau pour éviter les poches d’air.

Dérouler la bâche en tendant bien la surface.

La fixer avec des piquets de maintien aux angles et sur les bords.

Découper des trous cruciformes à l’emplacement des plantes.

Une fois les végétaux en place, il suffit de tasser la terre autour des ouvertures pour limiter les intrusions d’herbes. Certains jardiniers ajoutent une fine couche de paillis naturel sur la toile pour lester le tout et enrichir le sol. Au printemps, les massifs restent propres, sans labour intensif ni longues séances de désherbage répétées.