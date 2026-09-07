Ce petit récipient discret sous l’évier avale déchets et feuilles mortes : vous auriez tort de vous en passer au jardin

Sous l’évier, un lombricomposteur discret avale vos biodéchets au moment où tombent les premières feuilles mortes. Entre tri obligatoire et jardin en demande, ce petit récipient change la donne.

Quand les premières feuilles mortes se mettent à tapisser les trottoirs, beaucoup de cuisines commencent à sentir la poubelle qui déborde : épluchures, marc de café, restes de salades flétries. On ouvre le placard sous l’évier, on soupire devant le sac à sortir, puis on referme aussitôt.

Pourtant, ce coin sombre peut abriter un allié discret qui change tout à l’automne : un petit récipient qu’on glisse à côté des produits vaisselle et qui avale, jour après jour, une partie des biodéchets. À l’heure où le tri devient obligatoire, ce geste malin donne un coup de pouce au jardin.

Pourquoi votre placard sous l’évier devient précieux dès l’automne

Entre la fin des tomates du potager et la chute des premières feuilles mortes, la cuisine génère plus de déchets organiques. Fanes, trognons, filtres de café, salades abîmées : tout ce qui partait à la poubelle peut devenir un lombricompost nourrissant pour massifs, potager ou jardinières de balcon.

Les pouvoirs publics rappellent qu’en France, les biodéchets représentent environ un tiers de la poubelle ménagère. Au lieu de les laisser fermenter, un lombricomposteur sous évier les transforme en or brun, directement là où ils naissent, sans avoir besoin de jardin ni de bac au fond du terrain.

Lombricomposteur sous évier : ce qui se cache vraiment dans ce petit récipient

Concrètement, ce petit récipient est une tour de bacs empilés, percés de trous, où vivent des vers rouges comme les Eisenia fetida. Ils digèrent les épluchures et produisent un compost fin et un jus concentré. « Contrairement à une idée reçue, un lombricomposteur bien géré ne dégage aucune odeur désagréable » (Pause Maison) : il sent la terre de sous-bois.

Pour démarrer, on installe au fond du bac un lit de carton brun ou de papier journal légèrement humidifié, parfois mêlé à une poignée de vieux compost. On y ajoute ensuite environ 500 g de vers pour un foyer de deux à trois personnes ; le placard sous l’évier leur offre l’obscurité et une température assez stable pour travailler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Biodéchets détournés ≈ 1/3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les vers Eisenia digèrent vite les biodéchets ; le duo épluchures-feuilles mortes maintient un mélange aéré, humide sans excès, qui ne fermente pas et reste sans odeurs. 💡 Le petit plus : garder un sac de feuilles mortes sèches près du meuble pour ajouter une poignée dès que le bac semble trop humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remplir le lombricomposteur comme une poubelle, avec gros apports d’un coup, viande ou laitages et sans carton ni feuilles mortes.

Feuilles mortes et épluchures : la routine qui change tout pour le jardin

Nous avons tous déjà rempli un composteur trop vite et vu apparaître odeurs et moucherons. Avec le lombricomposteur, la règle est simple : de petits apports réguliers, toujours mélangés à de la matière sèche. Pour un bol d’épluchures humides, on ajoute un bol de feuilles mortes froissées ou de carton brun déchiré ; le mélange reste aéré et les vers se régalent.

Côté contenu, les vers adorent les restes végétaux, le marc de café avec son filtre en papier, les feuilles de thé, un peu de pain rassis ou de pâtes sans sauce. On évite en revanche viande, poisson, produits laitiers, huiles et excès d’agrumes, d’ail ou d’oignon, qui perturbent le milieu. Quelques semaines plus tard, bacs inférieurs et jus de compost dilué viendront booster rosier, potager ou plantes d’intérieur.