Ce gâteau salé carottes-feta prêt en 15 minutes remplace la quiche, mais gare au retournement final

En 15 minutes de préparation, ce gâteau renversé carottes–feta devient un vrai plat du soir, moelleux et léger. Entre carottes confites et pâte salée au tahini, un détail change tout au démoulage.

Dans le four, ça sent le sésame chaud, la carotte qui rôtit et la feta qui se délite. La surface gonfle doucement, comme un cake doré, pendant que le cœur reste moelleux et parfumé.

Carottes râpées, un peu de feta, une pâte à gâteau salée versée par-dessus ; après, le four fait tout. Reste à oser le retournement final.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 œufs, 130 g de yaourt nature, 80 g de tahini

✅ 30 g de farine, 1/2 sachet de levure, 1 c. à café de sel

✅ 2 carottes moyennes râpées et bien essorées, 80 g de feta

✅ Noix et graines au choix, huile pour le moule, 1 c. à soupe de miel

Le gâteau tatin salé carottes–feta qui remplace la quiche du soir

Ce gâteau renversé promet un vrai plat du soir avec trois fois rien. Quinze minutes de préparation, un seul moule, et un résultat plus léger qu’une quiche classique, mais tout aussi réconfortant.

Les carottes râpées forment une base douce, la feta apporte le relief salé, tandis que le tahini et le yaourt assurent un moelleux presque crémeux, même après refroidissement.

La méthode express pour un gâteau renversé qui ne se casse jamais

Tout commence par les carottes ; on les râpe finement, puis on les presse dans un torchon pour retirer l’excès d’eau. Au fond du moule huilé, un film miel et huile d’olive aide à les faire légèrement caraméliser.

La pâte se prépare en quelques instants : œufs, yaourt, tahini, puis farine, levure, sel, cumin et paprika. La cuisson douce à 160 °C laisse la levure agir tranquillement ; le centre cuit sans sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Huiler un moule de 20 cm, râper les carottes, bien les essorer, émietter la feta, préparer noix et graines. Technique : Fouetter œufs, yaourt et tahini, ajouter farine, levure, sel, cumin, paprika jusqu’à obtention d’une pâte lisse et homogène. Cuisson : Alterner dans le moule carottes essorées, feta, éventuelles noix, puis quelques cuillerées de pâte, en terminant par la pâte. Finition : Cuire environ 40 minutes à 160 °C, laisser tiédir 15 à 20 minutes, décoller les bords, retourner d’un geste franc sur un plat.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Essorer les carottes limite l’eau dans la pâte, la cuisson à 160 °C laisse œufs et levure structurer le gâteau sans le sécher. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner le fond du moule de miel et d’huile d’olive, puis servir chaque part avec une cuillerée de yaourt citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Démouler le gâteau brûlant ou utiliser des carottes non essorées ; on obtient un centre détrempé et un renversé qui se disloque.

Service, conservation et variations autour du gâteau tatin salé carottes feta

Ce gâteau tatin salé carottes feta se sert tiède, avec une salade verte ou de lentilles. Il se garde 24 heures au réfrigérateur, se réchauffe doucement et supporte noisettes, pignons ou herbes fraîches selon l’envie.