Apéro : oubliez le cake salé, ces muffins à la courgette cachent ce fromage de caractère que personne ne reconnaît

À l’heure de l’apéro, ces muffins dorés à la courgette font oublier le cake salé qui sèche sur la table. Leur cœur fondant, parfumé à un fromage de caractère, surprend même les invités les plus fins.

Quand le cake salé commence à lasser, on a envie de bouchées qui sentent bon l’huile d’olive et le fromage fondu. Sur la table de l’apéro, ces petits muffins dorés arrivent encore tièdes, avec des sommets bien gonflés et des pignons grillés qui embaument.

A l’intérieur, la courgette râpée garde la mie humide, les tomates confites éclatent sous la dent et une légère chaleur de piment réveille tout. Mais c’est au moment où l’on croque dans le cœur encore coulant que les invités se taisent : personne ne soupçonne la tomme de brebis cachée là.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base à muffins : 150 g de farine, ½ sachet de levure, 1 œuf, 10 cl de lait, 5 cl d’huile d’olive, sel fin.

✅ Courgette rôtie : 1 courgette moyenne bien ferme, piment d’Espelette, une pincée de sel.

✅ Fromage de caractère : 200 g de tomme de brebis type P’tit Basque, moitié râpée, moitié en dés.

✅ Garniture ensoleillée : 100 g de tomates confites égouttées, 50 g de pignons de pin.

Pourquoi ces muffins font oublier le cake salé (et ce qu’ils ont de plus)

Ces muffins salés courgette tomme de brebis misent sur le contraste : croûte dorée, intérieur ultra-moelleux et fromage qui file sans sécher. La courgette rôtie garde la pâte souple, les tomates confites apportent des éclats de soleil et les pignons grillent en surface, pendant que la tomme cachée parfume chaque bouchée.

La méthode inratable : des muffins apéro à la mie tendre et au cœur fondant

Pour remplacer définitivement le cake salé de l’apéro, la clé tient en trois gestes : pré-cuire la courgette pour maîtriser l’eau, mélanger l’appareil sans le brusquer, puis jouer sur le duo tomme râpée et dés gratinés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, l’étaler sur une plaque avec un filet d’huile, sel et piment, puis la rôtir 20 minutes à 180 °C chaleur tournante. Technique : Dans un saladier, mélanger farine et levure, ajouter l’œuf, le lait et le reste d’huile d’olive, fouetter juste assez pour obtenir une pâte lisse. Cuisson : Incorporer la courgette rôtie, le fromage râpé et les trois quarts des tomates confites, mélanger brièvement pour garder une pâte légère et bien garnie. Finition : Répartir la pâte dans 8 moules huilés, déposer dessus les dés de tomme, le reste de tomates et les pignons, cuire 20 minutes, puis laisser reposer 5 minutes avant de démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈55 min 🔍 Le secret de l’expert La courgette rôtie évacue son eau sur la plaque ; la pâte reste légère et parfumée, jamais spongieuse, pendant que la tomme, râpée ou en dés, fond à deux niveaux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques feuilles de basilic ciselées et un zeste fin de citron dans la pâte, puis un filet d’huile d’olive fruitée à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre la courgette crue dans l’appareil ou battre la pâte trop longtemps : assurance de muffins gorgés d’eau, denses et sans moelleux.

Questions pratiques : service, conservation et petites variantes

Ils se servent tièdes et restent délicieux froids le lendemain.