Cette tarte tomates-Rocamadour à moins de 10 € fait oublier le gratin du dimanche si vous évitez ce geste interdit
Chaque dimanche soir, ma tarte aux tomates au Rocamadour arrive à la place du gratin attendu et met tout le monde d’accord à table. Entre fond croustillant et chèvre tout doux, quel petit geste change tout dans cette recette familiale ?
Dans le four, ça sent le gratin du dimanche… mais c’est une autre odeur qui met tout le monde à table : pâte dorée, tomates confites, pointe d’herbes. On entend déjà le croustillant à la découpe.
« Je la fais chaque dimanche et plus personne ne réclame le gratin », résume une adepte. Tomates douces, chèvre fondant et appareil soyeux composent une tarte aux tomates au Rocamadour qui réconcilie même les sceptiques du chèvre. On passe en cuisine ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (moule Ø 31 cm)
- ✅ 440 g de tomates pelées en boîte, bien égouttées
- ✅ 3 Rocamadour, 3 œufs, 40 ml de crème liquide entière
- ✅ 4 c. à café d’huile d’olive, 2 pincées d’herbes, sel, poivre
La tarte tomates-Rocamadour qui détrône le gratin du dimanche
À la place du gratin attendu, cette tarte tomates Rocamadour arrive brûlante, le dessus bien doré. Le fromage de chèvre fond avec les œufs et la crème, reste doux. Résultat : une recette Rocamadour tomates à moins de 10 € qui rassemble tout le monde.
Les bons gestes pour une tarte aux tomates au Rocamadour inratable
Tout repose sur trois réflexes. D’abord, une pâte brisée précuite à blanc. Ensuite, des tomates pelées bien égouttées, réduites à la poêle avec l’oignon et les herbes. Enfin, un appareil œufs-crème assez riche pour enrober sans détremper le fond croustillant.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Foncer le moule, piquer la pâte et la précuire 7 min à blanc.
- Technique : Faire suer l’oignon haché 2 min dans l’huile, ajouter les tomates pelées bien égouttées, herbes, sel, poivre, puis réduire 10 min.
- Cuisson : Fouetter les œufs avec la crème en appareil, assaisonner, puis badigeonner la pâte de moutarde douce et saupoudrer de chapelure.
- Finition : Verser l’appareil, ajouter la compotée de tomates, répartir le Rocamadour en morceaux, parsemer d’herbes et cuire 40 min sur grille basse, puis laisser reposer 5 à 10 min.
Servir, conserver et twister cette tarte salée tomates chèvre
On sert la tarte chaude ou tiède, après quelques minutes de repos, avec une salade verte bien vinaigrée. Un peu de jambon cru, des pommes de terre vapeur, des olives noires, pignons ou basilic frais complètent cette tarte salée tomates chèvre, Nutri-score C et Green-score A.
En bref
- 🍅 Chaque dimanche, une adepte prépare une tarte aux tomates au Rocamadour qui a peu à peu remplacé le traditionnel gratin familial sur la table.
- 🔥 Quelques gestes autour de la pâte brisée, des tomates pelées et du Rocamadour transforment cette tarte salée tomates chèvre en plat du dimanche ultra fiable.
- 🧀 Entre moutarde douce, chapelure et cuisson maîtrisée, un détail de montage assure un fond de tarte croustillant qui change la texture plus qu’on ne l’imagine.
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