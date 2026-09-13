Cette tarte tomates-Rocamadour à moins de 10 € fait oublier le gratin du dimanche si vous évitez ce geste interdit

Chaque dimanche soir, ma tarte aux tomates au Rocamadour arrive à la place du gratin attendu et met tout le monde d’accord à table. Entre fond croustillant et chèvre tout doux, quel petit geste change tout dans cette recette familiale ?

Dans le four, ça sent le gratin du dimanche… mais c’est une autre odeur qui met tout le monde à table : pâte dorée, tomates confites, pointe d’herbes. On entend déjà le croustillant à la découpe.

« Je la fais chaque dimanche et plus personne ne réclame le gratin », résume une adepte. Tomates douces, chèvre fondant et appareil soyeux composent une tarte aux tomates au Rocamadour qui réconcilie même les sceptiques du chèvre. On passe en cuisine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (moule Ø 31 cm)

✅ 440 g de tomates pelées en boîte, bien égouttées

✅ 3 Rocamadour, 3 œufs, 40 ml de crème liquide entière

✅ 4 c. à café d’huile d’olive, 2 pincées d’herbes, sel, poivre

La tarte tomates-Rocamadour qui détrône le gratin du dimanche

À la place du gratin attendu, cette tarte tomates Rocamadour arrive brûlante, le dessus bien doré. Le fromage de chèvre fond avec les œufs et la crème, reste doux. Résultat : une recette Rocamadour tomates à moins de 10 € qui rassemble tout le monde.

Les bons gestes pour une tarte aux tomates au Rocamadour inratable

Tout repose sur trois réflexes. D’abord, une pâte brisée précuite à blanc. Ensuite, des tomates pelées bien égouttées, réduites à la poêle avec l’oignon et les herbes. Enfin, un appareil œufs-crème assez riche pour enrober sans détremper le fond croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Foncer le moule, piquer la pâte et la précuire 7 min à blanc. Technique : Faire suer l’oignon haché 2 min dans l’huile, ajouter les tomates pelées bien égouttées, herbes, sel, poivre, puis réduire 10 min. Cuisson : Fouetter les œufs avec la crème en appareil, assaisonner, puis badigeonner la pâte de moutarde douce et saupoudrer de chapelure. Finition : Verser l’appareil, ajouter la compotée de tomates, répartir le Rocamadour en morceaux, parsemer d’herbes et cuire 40 min sur grille basse, puis laisser reposer 5 à 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 10 min prép / 50 min four 🔍 Le secret de l’expert La réduction des tomates concentre les saveurs et limite l’eau. La précuisson gélatinise la pâte, tandis que Rocamadour et œufs emprisonnent l’humidité ; garniture fondante, base bien croquante. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner finement la pâte précuite de moutarde douce, puis ajouter un peu de chapelure ou semoule fine avant de verser l’appareil. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les tomates à peine égouttées directement sur la pâte froide ; on obtient une masse humide et une pâte molle, sans contraste.

Servir, conserver et twister cette tarte salée tomates chèvre

On sert la tarte chaude ou tiède, après quelques minutes de repos, avec une salade verte bien vinaigrée. Un peu de jambon cru, des pommes de terre vapeur, des olives noires, pignons ou basilic frais complètent cette tarte salée tomates chèvre, Nutri-score C et Green-score A.