Tondeuse : en 2026, les paysagistes changent ce réglage pour sauver votre pelouse, sans tondre moins souvent

En 2026, les paysagistes français ne rasent plus le gazon, ils relèvent la hauteur de tonte pelouse pour affronter canicules et restrictions d’eau. Que cache ce nouveau réglage derrière son apparente simplicité ?

Pendant des années, le rituel du samedi a été le même : bruit de moteur, odeur d’herbe coupée et gazon ras comme un green devant la maison. En 2026, cette carte postale commence sérieusement à dater.

Avec les canicules à répétition et les restrictions d’eau, les paysagistes ont changé de geste : ils ont remonté la lame de leur tondeuse. Non pas pour venir moins souvent, mais pour garder un gazon vivant sans arrosage permanent.

Pourquoi la pelouse tondue à ras a vécu

Sous une pelouse tondue à ras, le sol se retrouve nu. Le soleil tape, l’eau s’évapore plus vite et les racines restent superficielles. Les brins, trop courts, fabriquent moins d’énergie : le gazon a déjà été affaibli au moment où survient la chaleur. Des mesures de terrain ont montré qu’à 2 cm de hauteur le sol pouvait monter jusqu’à 60 °C, contre moins de 45 °C quand l’herbe n’a pas été coupée récemment ; ces 15 °C d’écart changent tout.

Résultat, au premier épisode de stress hydrique, le fameux tapis vert jaunit avant les autres. Fin d’été, une pelouse paille n’est pourtant pas forcément morte : elle est souvent entrée en dormance estivale. Le gazon a stoppé sa croissance pour survivre, les racines sont restées vivantes. Le raser à ce moment enlève la dernière ombre protectrice, chauffe encore le sol et peut griller définitivement ce qui aurait pu repartir après la pluie.

Les nouveaux réglages de tonte que les paysagistes appliquent en 2026

Sur leurs chantiers, les pros ont revu la hauteur de tonte saison par saison. Au printemps et en automne, ils visent autour de 4 à 5 cm près de la maison ; en plein été, ils montent la lame à 6–8 cm, voire 7–10 cm dans les zones brûlantes, et ont parfois espacé les passages jusqu’à 10 à 15 jours quand la pousse ralentissait. Relever ne veut pas dire tondre moins : pour respecter la règle du tiers, ils continuent à passer régulièrement, mais la pelouse est restée plus verte et les racines ont plongé plus profondément.

Nous avons tous déjà baissé la molette « pour être tranquilles ». Les paysagistes font exactement l’inverse : ils gardent une bande courte et nette autour de la terrasse, puis laissent le reste plus généreux, en véritable tonte différenciée. Des chemins restent bien dessinés, le fond du jardin accueille trèfles et graminées, les insectes trouvent refuge, et le contraste donne un effet paysager très assumé sans faire négligé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’arrosage Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Garder l’herbe à 6–8 cm en été laisse plus de feuilles pour la photosynthèse et crée une ombre qui limite l’évaporation ; le sol reste plus frais et les racines deviennent plus profondes. 💡 Le petit plus : Attendre deux ou trois jours après une grosse pluie avant de ressortir la tondeuse permet de tondre sur un sol ressuyé, sans arracher des brins fragilisés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Régler la tondeuse au plus bas juste avant une canicule ou sur une pelouse jaune paille peut, en quelques jours, griller définitivement un gazon déjà stressé.

Comment adapter votre jardin sans le laisser à l’abandon

Concrètement, relevez simplement la molette d’un cran avant l’été, mesurez l’herbe avec une règle pour rester au-dessus de 6 cm, et faites une pause totale de tonte dès que la pelouse jaunit ou que le sol se craquelle.