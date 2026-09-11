Pelouse grillée en septembre : cette hauteur de tonte ruine votre gazon, les paysagistes font l’inverse cette semaine

Pelouse grillée en septembre, 32 °C annoncés et tondeuse prête à raser le jardin ? Les paysagistes, eux, jouent un autre réglage clé cette semaine.

Fin d’été, le scénario se répète : le jardin jaunit, la météo annonce encore 30 à 34 °C, et la tondeuse ressort pour “nettoyer” la pelouse. En réglant la coupe au plus bas, on espère gommer les plaques grillées et repartir sur de bonnes bases avant l’automne.

C’est pourtant exactement l’inverse que font les paysagistes cette semaine. Leur secret tient en trois gestes : remonter la lame, espacer les passages et attendre la vraie reprise après la première pluie durable. De quoi changer complètement le destin d’une pelouse grillée en septembre.

Pelouse jaune en septembre : un gazon en pause, pas un gazon mort

Une pelouse devenue paille n’est pas forcément condamnée. Elle est très souvent en dormance estivale : pour survivre à la sécheresse, le gazon a stoppé sa croissance aérienne et s’est mis en veille, les racines restant actives sous la surface. Comme le résume Pause-Maison, “Le jaunissement n’est pas un signal pour raser”.

Quelques indices aident à le vérifier :

à la base des brins, on distingue encore un fin liseré vert ;

le sol est sec et dur, mais pas totalement crevassé ;

après une bonne averse, de petites pointes vertes réapparaissent en quelques jours.

Pourquoi tondre ras une pelouse grillée aggrave les dégâts

Nous avons tous déjà eu ce réflexe : tout raser pour “réveiller” le gazon. En réalité, une coupe trop courte enlève l’ombre naturelle des brins, met la terre à nu et accélère l’évaporation du peu d’humidité qui restait. Le collet chauffe, les racines souffrent, surtout dans les jardins entourés de murs ou de dalles qui renvoient la chaleur.

Les guides jardin recommandent de ne jamais descendre sous 4 cm quand il fait sec ; les paysagistes, eux, montent encore la hauteur de coupe et allongent les intervalles entre deux tontes jusqu’à dix à quinze jours. “Le geste du week-end qui paraît arrangeant peut coûter un regarnissage complet au printemps”, prévient Pause-Maison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Passages de tondeuse réduits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une tonte haute protège le sol de la chaleur, limite l’évaporation et laisse au gazon assez de feuilles pour repartir vite après la pluie. 💡 Le petit plus : attendre deux ou trois jours après une grosse averse avant de tondre, le temps que le sol se ressuy e. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : régler la tondeuse au plus bas sur une pelouse jaune encore en pleine sécheresse.

Le planning des pros : que faire cette semaine, puis après la première vraie pluie

Pendant la vague de chaleur, les paysagistes ont relevé la lame, parfois arrêté complètement la tonte sur les zones brûlées, et se contentent de garder courte une bande de circulation. Moins de passages, c’est aussi moins de tassement du sol et moins de blessures sur des brins déjà fragilisés.

Dès qu’une pluie durable a reverdi la pelouse et que le sol n’est plus poussiéreux ni détrempé, la séquence change : une tonte douce autour de 4 cm, puis, si besoin, un léger griffage pour enlever le feutre, un regarnissage des trous et un engrais d’automne pour densifier. De quoi éviter le gros chantier de réfection au printemps.