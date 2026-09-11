Chou farci : les anciens cachaient toujours ce vieux morceau de pain, sans lui vous ratez le plat
Dans bien des cuisines, le chou farci sort encore sec au centre et noyé de jus. En suivant le geste oublié des anciens autour d’une simple croûte de pain rassis, ce plat de famille change totalement de visage.
Les anciens glissaient toujours une croûte de pain rassis au cœur de leur chou farci : 50 ans plus tard, on redécouvre pourquoi
Odeur de chou qui mijote, sauce tomate qui clapote en cocotte, vapeur qui s’échappe quand on soulève le couvercle… Le chou farci sent la cuisine de famille, celle qui embaume tout l’appartement. Pourtant, on connaît aussi ces tranches un peu tristes, cœur sec, farce tassée, jus au fond du plat.
Les anciens, eux, obtenaient un chou farci moelleux jusqu’au centre, avec un goût presque beurré, sans rien jeter. Au milieu de la farce se cachait un simple morceau de pain de la veille, oublié par beaucoup aujourd’hui. On remet ce geste au cœur de la recette ; la différence est bluffante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 chou vert frisé moyen (1 à 1,2 kg)
- ✅ 500 g de chair à saucisse, 120 g de riz blanc cuit
- ✅ 30 g de mie de pain rassis émiettée, 100 ml de lait
- ✅ 1 croûte de pain de campagne rassis, 600 g de pulpe de tomate, oignon, ail, persil, thym, huile d’olive, sel, poivre
Le problème du chou farci moderne : cœur sec, jus perdu
On farcit généreusement, on laisse mijoter longtemps et, au service, la déception arrive souvent : extérieur fondant, mais centre compact, presque farineux. Le jus s’est échappé dans la cocotte, la farce s’est rétractée, et le fameux chou farci de grand-mère perd son charme.
Dans les cuisines d’antan, on recyclait chaque morceau de pain dur. Une croûte nichée au cœur du chou servait de véritable éponge à sucs : elle buvait le gras, l’humidité, les parfums de viande et de chou, avant de les restituer à la découpe. C’est ce geste qui fait toute la différence dans un chou farci pain rassis.
Pas-à-pas : chou farci de grand-mère avec croûte de pain rassis au cœur
La base reste la même : chou blanchi, farce parfumée, cuisson douce en cocotte. On ajoute simplement ce talon de pain rassis, placé au centre de la boule de farce, comme un noyau juteux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Hacher oignon, ail, persil, les mêler à la chair, au riz, à la mie trempée puis essorée, assaisonner.
- Technique : Former une boule de farce autour de la croûte de pain rassis, bien centrée, puis envelopper dans les feuilles de chou blanchies.
- Cuisson : Dorer le chou farci dans l’huile, ajouter la pulpe de tomate et un peu d’eau, couvrir et laisser frémir 1 h 15 à feu doux.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes, retirer la ficelle, trancher en quartiers pour révéler la croûte gorgée de jus au milieu.
La croûte reste entière, gonflée des sucs. La farce autour reste souple, jamais bourrative, et chaque tranche tient joliment en assiette.
Variantes et récup’ : que faire du pain gorgé de jus ?
À table, on peut servir une tranche de chou farci avec un morceau de pain du centre, comme un petit trésor caché. Pour un service plus discret, on émiette ce pain dans la sauce pour l’épaissir, puis on nappe généreusement chaque part.
Le lendemain, ce chou farci se réchauffe en cocotte à feu doux 15 minutes, ou au four à 160 °C, couvert. On peut aussi reprendre l’idée de ce cœur de pain dans d’autres farcis : tomates, courgettes, même poivrons, pour une farce toujours moelleuse et une cuisine anti-gaspi futée.
Sources
-
Marmiton
«Recette pain de chou vert»
En bref
- 🕰️ Les anciens glissaient une croûte de pain rassis au cœur du chou farci, un geste oublié que l’on redécouvre aujourd’hui pour les plats familiaux.
- 🍲 La recette décrit un chou farci de grand-mère, avec pain rassis au centre, cuisson lente en cocotte et farce moelleuse jamais sèche.
- ✨ Entre science du rassissement du pain, secret de farce fondante et cuisine anti-gaspi, cette astuce chou farci pain rassis réserve quelques surprises gourmandes.
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