Cette tarte montée à l’envers avec 3 ingrédients du frigo enterre votre traiteur si vous évitez ce piège au miel

En moins de 30 minutes au four, cette tarte renversée jambon cru-miel promet un effet traiteur avec seulement trois ingrédients du frigo. Reste à maîtriser le montage à l’envers et la cuisson pour obtenir cette surface caramélisée qui fait toute la différence.

Sur la plaque chaude, le miel commence à bouillonner, doré à peine, tandis que le jambon cru se frippe doucement. Une odeur sucrée-salée flotte, très proche des vitrines de traiteur, avec ce côté caramélisé qui fait saliver. Sous la pâte feuilletée, tout mijote à l’abri, prêt à se révéler d’un seul geste.

Le principe est enfantin : une tarte renversée jambon cru-miel montée à l’envers, avec seulement trois ingrédients de base qu’on a souvent au frigo. En dix minutes, on assemble, le four fait le reste, et le retournement dévoile une surface brillante, parfaitement laquée. Reste à savoir comment doser, superposer et cuire pour obtenir ce résultat vraiment meilleur que chez le traiteur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (≈ 230 g)

✅ 6 tranches fines de jambon cru (prosciutto, Parme, Bayonne…)

✅ 2 c. à soupe de miel liquide + 1 c. à café pour le service

✅ 150 g de Boursin Ail & Fines Herbes, 1 œuf, 4 brins de thym frais

Pourquoi cette tarte renversée fait mieux que le traiteur avec 3 ingrédients

Ici, tout repose sur un trio simple : pâte feuilletée pur beurre, jambon cru et miel. Le miel chauffe directement au contact de la plaque et forme une fine couche caramélisée qui enrobe le jambon. Ce dernier dore, devient légèrement croustillant sur les bords et garde son cœur fondant.

En dessous, le fromage type Boursin Ail & Fines Herbes agit comme un booster gourmand : il fond en petites poches parfumées sans détremper la pâte. Résultat ; une tarte brillante, gourmande, qui se découpe en carrés comme un produit de traiteur… alors qu’on n’a utilisé qu’une poignée d’ingrédients du quotidien.

La méthode pas à pas : comment monter la tarte à l’envers sans se rater

On commence par préchauffer le four à 200 °C et par recouvrir une plaque de papier cuisson. Au centre, on verse le miel en disque un peu plus petit que la pâte pour éviter les débordements brûlés. Les tranches de jambon cru se déposent ensuite en rosace, en se chevauchant légèrement.

Par-dessus, on répartit le Boursin en petits morceaux, en laissant environ 2 cm libres sur le pourtour. La pâte feuilletée est déroulée comme un couvercle : on scelle bien les bords contre la plaque, on dore à l’œuf puis on pique à la fourchette. Après 15 à 20 minutes de cuisson, on laisse reposer 2 minutes avant de retourner d’un geste franc sur un grand plat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, tapisser une plaque de papier cuisson et former au centre un disque de miel un peu plus petit que la pâte. Technique : Disposer le jambon cru sur le miel en le chevauchant, puis répartir le Boursin en petits morceaux en laissant 2 cm libres sur le bord. Cuisson : Poser la pâte feuilletée comme un couvercle, sceller les bords, dorer à l’œuf, piquer et cuire 15 à 20 min jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Finition : Laisser reposer 2 min, retourner sur un grand plat, retirer le papier, parsemer de thym et ajouter, si l’on veut, un filet de miel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Le miel posé directement sur la plaque caramélise en premier et agit comme une colle brillante pour le jambon et le fromage. La pâte, elle, cuit à part au-dessus, portée par la vapeur ; le feuilletage lève sans baigner dans le gras. Le repos de 2 minutes stabilise le caramel et garantit un retournement net. ✨ Le twist gourmand : Utiliser un miel de caractère (châtaignier, romarin ou légèrement pimenté) et ajouter quelques éclats de noix ou de noisettes sur le fromage avant de poser la pâte pour un croquant façon traiteur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser trop de miel ou l’étaler jusqu’aux bords, ou encore étaler le fromage en couche épaisse : la pâte se détrempe, brûle sur les côtés et la tarte se démonte au retournement.

Variantes et idées d’accompagnement

On peut remplacer le jambon cru par de la coppa, du jambon de Parme ou même quelques fines tranches de bacon. D’ailleurs, la même base se prête très bien à des mini-tatins individuelles ; on forme de petits disques de miel et de jambon, que l’on coiffe de ronds de pâte. Cette tarte se sert dès la sortie du four, avec une salade de roquette assaisonnée au citron. Si on doit la préparer à l’avance, on la repasse 5 à 7 minutes à 180 °C pour retrouver le croustillant sans la sécher.