Apéro de rentrée : cette tartinade rouge méditerranéenne de mon grand-père que vos invités s’arrachent
À chaque apéro de rentrée, la tartinade tomates séchées de mon grand-père méditerranéen s’impose avant même les verres. Sa texture rouge, ni pâteuse ni sèche, tient à un geste simple transmis en famille.
La recette de mon grand-père méditerranéen : la tartinade rouge aux tomates séchées qu’on apporte à chaque apéro de rentrée
L’odeur d’ail qui monte du mortier, le rouge brillant des tomates séchées, le pain encore tiède qui attend. À chaque rentrée, cette tartinade prend place sur la table avant même les verres.
Dans la famille, on l’appelle simplement la « tartinade du grand-père », ce Méditerranéen pour qui aucun apéro n’existait sans olives ni tomates. Aujourd’hui encore, on ne se présente pas à un apéro de rentrée sans un bol de cette tapenade rouge. Reste à comprendre comment la réussir à tous les coups.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 180 g de tomates séchées à l’huile, bien égouttées
- ✅ 100 g d’olives noires dénoyautées
- ✅ 25 g de câpres au vinaigre, égouttées
- ✅ 35 g d’amandes mondées entières
Les bons ingrédients pour une tartinade tomates séchées vraiment méditerranéenne
Pour cette tartinade tomates séchées, on s’appuie sur quatre piliers : tomates séchées bien égouttées, olives noires charnues, câpres au vinaigre et amandes mondées. Les tomates apportent une chair douce et concentrée, les olives et câpres donnent la profondeur salée, les amandes ajoutent rondeur et croquant. Autour, une petite gousse d’ail, une pincée de thym, un jus de citron et une belle huile d’olive suffisent. Aucun sel à ajouter.
Recette pas à pas : comment réussir la tartinade rouge sans se rater
Transmise par le grand-père, cette tapenade de tomates séchées et olives noires repose sur peu de gestes : bien concasser, mixer par à-coups, ajuster l’huile.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer brièvement les amandes seules jusqu’à une poudre grossière avec quelques éclats ; c’est la base croquante.
- Technique : Ajouter tomates séchées égouttées, olives noires, câpres, ail, thym et poivre. Mixer par impulsions en raclant les parois, pour un hachis fin mais encore texturé.
- Cuisson : Verser le jus de citron et trois cuillères à soupe d’huile d’olive, puis mixer jusqu’à obtenir une crème épaisse mais souple. Si besoin, ajouter un peu d’huile ou d’eau froide.
- Finition : Transvaser dans un bol, filmer et laisser reposer 15 minutes au frais. Pendant ce temps, griller le pain de campagne jusqu’à ce qu’il soit doré dehors et encore tendre dedans.
Comment la servir : toasts, accompagnements et petites touches de chef
On sert cette tartinade apéro de rentrée à température ambiante, dans un bol au centre de la table. Le pain de campagne, grillé 3 à 5 minutes, doit être doré et croustillant dehors, encore moelleux dedans. On tartine généreusement, sans lisser, pour garder les petits morceaux d’amandes et de tomates.
Autour, on ajoute gressins, crackers nature ou bâtonnets de crudités. La tartinade se garde filmée au frais 3 jours ; on la détend avec une cuillère d’eau ou d’huile avant service. Vite, on réalise que chips et saucisson passent au second plan face à ce bol rouge venu du Sud.
En bref
- 🍅 À chaque apéro de rentrée, la tartinade tomates séchées du grand-père méditerranéen de l’auteur s’impose sur la table, reléguant chips et saucisson au second plan.
- 🥖 La tapenade de tomates séchées et olives noires repose sur quelques gestes clés autour des amandes, du mixage par à-coups et d’un assaisonnement maîtrisé.
- 🌿 Entre temps de repos, choix du pain grillé et twist feta-basilic, la tartinade apéro de rentrée cache encore un secret qui change la texture.
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