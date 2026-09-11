Ce petit geste en cueillant vos pommes en septembre décide si toute votre récolte va pourrir

Dans les vergers français, septembre décide si vos pommes parfumeront encore les fêtes ou finiront en compote prématurée. Tout se joue en une seconde, quand vous les détachez de l’arbre.

Dans bien des vergers familiaux, deux cagettes de pommes cueillies le même jour n’ont pas connu le même destin. L’une a noirci avant la Toussaint, l’autre a encore parfumé les desserts de Noël, alors qu’elles venaient du même pommier et ont dormi dans la même cave.

Ce qui a tout changé se joue en une seconde, là-haut dans l’arbre, au moment où la main attrape le fruit. Un poignet a tiré, l’autre a tourné. Et c’est ce petit geste discret, typique de la cueillette de septembre, qui décide si vos pommes vont pourrir vite ou non.

En septembre, vos pommes jouent leur hiver en une poignée de jours

Septembre correspond au cœur de la saison des pommes en France ; selon les variétés, la récolte s’étale de fin août à parfois fin octobre. Dès qu’elle est cueillie, la pomme n’a pas vraiment mûri comme une banane, elle a surtout commencé à vieillir. Une récolte trop précoce donne des fruits fades qui se fripent vite, une récolte trop tardive fragilise la chair.

Pour savoir comment cueillir les pommes pour qu’elles se conservent longtemps, il faut regarder ce qui se passe à leur base. Le petit « bout de queue », le pédoncule, agit comme un bouchon naturel qui ferme le fruit. S’il est arraché ou déchiré, on crée une micro-blessure, imperceptible à l’œil nu, mais idéale pour que les champignons s’installent pendant le stockage.

Le bon coup de poignet qui épargne vos pommes

Nous avons tous déjà tiré sur une pomme vers le bas, pressés de remplir le panier. En faisant cela, on a souvent abîmé la branche et arraché le pédoncule sans s’en rendre compte. Résultat : une petite cavité au sommet du fruit, qui retient l’humidité et devient une porte ouverte aux moisissures, capables ensuite de contaminer toute une cagette.

Le geste à adopter est à la fois simple et délicat. Saisir la pomme dans la paume, sans serrer ni planter les ongles, la soulever légèrement puis la faire pivoter vers le haut, comme si on la roulait autour de sa queue. Si elle est mûre, elle se détache presque seule, pédoncule intact et branche préservée. Si elle résiste, on la laisse finir de mûrir sur l’arbre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pertes évitées une cagette entière 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En faisant pivoter doucement la pomme vers le haut, le pédoncule reste entier. Moins de blessures invisibles signifie moins de champignons, donc une durée de conservation nettement rallongée en cave ou en cagette. 💡 Le petit plus : cueillir par temps sec, avec une main prête à rattraper la pomme sous le fruit pour éviter toute chute dans le panier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tirer les pommes vers le bas ou les laisser tomber de haut dans un seau, ces chocs et pédoncules arrachés font pourrir la récolte bien plus vite.

Après la cueillette : les réflexes qui gardent vos pommes tout l’hiver

Une fois les fruits détachés proprement, tout se joue dans la douceur. On cueille par temps sec, jamais juste après la pluie, et on dépose les pommes sans les faire tomber. Au retour, tri rapide : les fruits fendus, tombés au sol ou sans pédoncule sont réservés à la cuisine rapide, car ils dégagent plus de gaz éthylène et accélèrent le pourrissement des autres.

Les pommes destinées à la garde se rangent dans un local frais, sombre et ventilé, idéalement autour de 1–4 °C, en une seule couche et légèrement espacées. D’ailleurs, quelques signes aident à viser juste l’an prochain : pépins bruns ou noirs, parfum sucré au niveau du pédoncule, premières pommes tombées au sol. Avec le bon coup de poignet et ces quelques habitudes, la récolte de septembre a déjà tenu tout un hiver dans bien des caves familiales.

Sources Top Santé

«Si vous conservez votre pain a cote de ce feculent il vous durera plus longtemps»