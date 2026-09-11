Pyrénées-Orientales : ne passez plus à côté de ce jardin remarquable à 5 minutes de la plage et ses 500 espèces rares

À Saint-Cyprien, le Jardin des Plantes des Capellans, seul jardin remarquable des Pyrénées-Orientales, offre à cinq minutes de la plage un refuge botanique de 5 hectares. Entre palmiers rares, roseraie ancienne et surprises insolites, cette oasis littorale réserve plus qu’une simple promenade.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Jardin des Plantes des Capellans (jardin botanique) 🌸 Nom courant Jardin des Plantes des Capellans, Saint-Cyprien 📏 Dimensions 5 hectares, plus de 500 espèces végétales ☀️ Exposition Climat méditerranéen littoral, à cinq minutes de la plage ; zones ensoleillées et allées ombragées ❄️ Rusticité Climat doux, hivers généralement sans gel prolongé 🍂 Feuillage Mélange de feuillages persistants et caducs pour un décor vivant toute l’année

À Saint-Cyprien, il suffit de quitter la plage et ses transats pendant cinq minutes pour changer totalement d’univers. Derrière les villas du quartier des Capellans, un portail s’ouvre sur un sous-bois frais, le chant des oiseaux couvre soudain le bruit des vagues et les senteurs de pins remplacent la crème solaire.

Ce havre de verdure, c’est le Jardin des Plantes des Capellans, jardin botanique municipal niché sur 5 hectares, à deux pas du port. Seul espace des Pyrénées-Orientales labellisé Jardin remarquable depuis 2022, il rassemble plus de 500 espèces végétales, des palmiers rares aux roseraies parfumées. De quoi donner des idées de balade… et d’aménagement pour son propre jardin.

Un écrin botanique aux portes de la Méditerranée

Situé rue Verdi, dans le quartier résidentiel des Capellans, le jardin s’étend sur 5 hectares structurés en grandes pelouses, allées sinueuses et coins plus sauvages. À quelques minutes seulement des plages et du port de Saint-Cyprien, cette oasis a attiré près de 90 000 visiteurs par an ces dernières années, séduits par sa fraîcheur et la diversité de ses scènes paysagères.

Le lieu a d’abord été aménagé à la fin du XIXe siècle comme parc de la Villa des Capellans, vaste domaine agricole où la famille de Rovira élevait des chevaux de selle. Racheté par la commune, le site a été restauré à partir de 1998 : les grands arbres ont été préservés, les massifs redessinés et une véritable vocation de jardin botanique s’est affirmée, jusqu’à l’obtention du label national en 2022.

Quatre saisons de surprises, du paon Léon aux carpes koï

Nous avons tous déjà cherché un coin de fraîcheur en plein été, quand le jardin brûle et que la terrasse surchauffe. Ici, le refuge porte un nom : la bambouseraie, dont les allées ombragées gardent la lumière tamisée et quelques degrés de moins. Au printemps, la roseraie de roses anciennes a embaumé le parc ; l’automne venu, les feuillages des grands arbres ont viré à l’ocre, à l’ambre et au pourpre, comme une toile impressionniste grandeur nature.

Même en hiver, le Jardin des Plantes des Capellans n’a pas perdu ses couleurs : mimosas et magnolias ont fleuri quand la plage voisine se vidait. Au fil des allées, les visiteurs longent le plan d’eau habité par d’imposantes carpes koï, croisent le paon Léon qui parade entre les massifs, puis s’arrêtent devant la sculpture monumentale Granitoïd trans goa Koï Koï, installée comme une œuvre d’art à ciel ouvert parmi les palmiers.

Préparer sa visite… et repartir avec des idées pour chez soi

Le jardin ouvre du mardi au dimanche, avec des horaires qui varient selon la saison ; l’entrée coûte 3 €, et reste gratuite pour les habitants de la commune et les moins de 18 ans. Par grand vent, les grilles sont restées fermées pour protéger les arbres. Pour profiter au mieux des lieux, mieux vaut venir le matin tôt ou en fin d’après-midi, quand la lumière dore les feuillages et que la chaleur retombe, surtout en plein été. On repart souvent avec l’envie de copier la bambouseraie pour créer un couloir d’ombre, ou de planter un mimosa près de la terrasse pour illuminer l’hiver.