Avant de toucher à votre tas de feuilles, faites ce geste discret avec la fourche : un animal protégé y joue sa vie

Chaque fin septembre, un voisin inspecte à la fourche son tas de feuilles au fond du jardin. Derrière ce geste discret se joue le sort d’un hérisson protégé.

Fin septembre, les soirées raccourcissent et un rituel commence chez le voisin. Plutôt que de bourrer des sacs, il glisse sa fourche sous son tas de feuilles mortes, soulève de quelques centimètres, repose, avance… et recommence sur tout le monticule.

Vu de la clôture, on pourrait croire à une manie de rangement. En réalité, ce tas n’a rien d’un simple déchet vert : en mode tas de feuilles hérisson, il peut abriter un hôte précieux que ce voisin a choisi de protéger avec un geste discret et efficace.

Un tas de feuilles qui devient igloo pour hérisson

Contrairement aux idées reçues, un tas de feuilles au fond du jardin n’est pas toujours signe de laisser-aller. Nos grands-parents l’avaient compris : ce monticule de feuilles et de branchages offre au hérisson d’Europe un abri silencieux et coupé du vent, comme un igloo sous la litière.

Dès que les nuits passent sous les 10 °C, le hérisson repère ce refuge, y creuse une cuvette et s’y installe pour hiberner. Sa température interne chute d’environ 35 °C à 4 °C, son cœur ralentit de 150–280 battements par minute à quelques pulsations, sa respiration devient si lente qu’on le croit absent : blessé ou brûlé, ce dormeur profond ne peut pas s’échapper.

Quand notre besoin d’ordre blesse les hérissons sans le vouloir

Nous avons tous déjà voulu, en automne, tout ratisser pour retrouver un jardin impeccable. Pourtant, la LPO rappelle que cette couche de feuilles, brindilles et débris forme une litière qui nourrit le sol, protège les racines du froid et sert de gîte à de petites bêtes, dont le hérisson qui se glisse dans ces coins négligés.

Une étude de la Ligue pour la Protection des Oiseaux a montré que près de 15 % des hérissons retrouvés blessés en automne l’avaient été à cause d’équipements de jardinage. Une association naturaliste résume le danger : « on ne pense pas qu’un animal puisse dormir là-dedans, mais un hérisson en hibernation est profondément endormi, insensible au froid ambiant. S’il est pris dans un feu, il n’a aucune chance de s’en sortir. » Souffleurs, tondeuses, débroussailleuses ou brûlage d’un tas sans contrôle transforment donc ce refuge en piège mortel, alors que le brûlage des déchets verts est interdit et passible d’une amende pouvant atteindre 750 €.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection des hérissons Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le hérisson se cache souvent dans ces tas en automne ; en les soulevant par-dessous, on repère sa présence sans transpercer son nid. 💡 Le petit plus : Marquer le tas épargné avec une branche pour se rappeler de ne plus y toucher jusqu’au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter la fourche d’un coup ou brûler le tas sans vérifier lentement son contenu juste avant le feu.

Adopter le réflexe fourche, et laisser le hérisson travailler pour vous

Concrètement, on reprend le geste du voisin : on glisse la fourche à plat sous le tas, on soulève de quelques centimètres par zones, on regarde, puis seulement ensuite on déplace, tond ou composte. Si une boule piquante apparaît, on repose les feuilles, on marque le coin et on le laisse en paix : le hérisson d’Europe est intégralement protégé et, en échange, il dévore limaces et insectes ; inutile de lui donner du lait, qu’il digère très mal.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«En hiver, votre jardin a tout à gagner si vous laissez tomber l’obsession de l’ordre»