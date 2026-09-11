Ce poisson du vendredi à la crème de citron fait oublier le saumon à table : la recette qui change tout

Chaque vendredi soir, cette poêle de cabillaud à la crème de citron met tout le monde d’accord et relègue le saumon au second plan. En 30 minutes, entre croûte épicée et sauce citronnée toute douce, la table prend des airs de petit bistrot de bord de mer.

« Je le fais chaque vendredi et plus personne ne réclame le saumon » : mon cabillaud à la crème de citron

Le vendredi soir, la cuisine sent le citron chaud et les échalotes confites. Dans la poêle, le cabillaud crépite, la crème mousse, le riz et les haricots verts attendent sur la table.

Ce simple cabillaud à la crème de citron, avec sa croûte épicée et sa sauce douce-acidulée, a fini par détrôner le saumon à la maison. La clé tient en quelques gestes très précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de dos de cabillaud + farine, paprikas, piment d’Espelette, sel, poivre

✅ 2 échalotes, 10 cl de vin blanc sec, 30 cl de crème entière liquide

✅ 1 citron jaune non traité, petit bouquet de persil plat, 2 càs d’huile d’olive

✅ Riz blanc (280–320 g) et 400 g de haricots verts, pour servir

Les ingrédients pour un cabillaud à la crème de citron façon bistrot

On privilégie des pavés épais de dos de cabillaud, bien blancs et brillants. L’enrobage farine, paprikas et piment d’Espelette colore sans piquer. Crème entière, citron non traité, vin blanc sec et persil plat composent une base courte, façon cuisine de bord de mer, qui remplace largement le saumon.

Pas à pas : le cabillaud croustillant qui reste ultra-moelleux

On sèche bien le poisson, on le roule dans la farine épicée, puis on le saisit à feu moyen-vif, sans le bouger, pour laisser se former la croûte. Une fois les pavés dorés, la poêle sert à préparer la sauce : échalotes, vin blanc réduit, puis crème qui frémit. Le citron arrive en dernier pour une sauce crème citron onctueuse qui ne tranche pas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les pavés, retirer les arêtes, saler, poivrer puis enrober dans la farine aux épices. Technique : Chauffer l’huile, saisir le cabillaud 3 à 4 minutes par face sans le déplacer. Cuisson : Retirer le poisson, faire revenir les échalotes, déglacer au vin blanc et laisser réduire. Finition : Ajouter crème, zeste, jus de citron et persil, remettre le cabillaud, napper, cuire 2 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25–30 min 🔍 Le secret de l’expert La couche de farine épicée favorise une légère réaction de Maillard : la surface croustille, la chair reste juteuse. En terminant la cuisson dans la sauce, le cabillaud s’imprègne du citron sans se dessécher. ✨ Le twist gourmand : On peut enrichir la sauce avec un peu de mascarpone, une pointe de raifort et un zeste de citron vert pour un relief plus aromatique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser bouillir la crème après ajout du citron, ni cuire le cabillaud trop longtemps, sinon la sauce tranche et la chair se resserre.

Comment servir ce cabillaud du vendredi pour que personne ne réclame le saumon

On sert ce cabillaud bien chaud, nappé de sauce, avec un riz qui absorbe tout et des haricots verts croquants. Quelques câpres ou amandes grillées apportent du peps. S’il en reste, on réchauffe doucement à la poêle, jamais au micro-ondes.