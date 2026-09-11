Ne jetez plus votre pain dur : ce dessert de grand-mère ultra moelleux revient en 2026 dans nos cuisines

À force de remplir la corbeille, on finit par jeter un pain rassis pourtant plein de ressources en cuisine. Trois gestes de grand-mère et un pudding fondant changent tout, à condition de respecter une règle simple.

On jette encore trop souvent le pain dur : nos grands-mères, elles, en faisaient quelque chose que l’on redécouvre aujourd’hui

L’odeur de lait chaud et de vanille, la croûte dorée qui craque sous la cuillère… Dans des souvenirs d’enfance, un vieux quignon de baguette devenait dessert, soupe du soir ou gratin fumant, sans jamais donner l’impression de “restes”.

Aujourd’hui, face à la corbeille pleine, on se demande que faire avec du pain dur et on finit souvent par le jeter. Pourtant, trois gestes de recettes de grand-mère suffisent pour le transformer ; l’un d’eux offre un pudding incroyablement moelleux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pain dur (mie et croûte, baguette ou pain de campagne)

✅ 1 l de lait, 800 ml de bouillon de légumes ou de volaille

✅ 3 œufs, 80 g de sucre, 40 g de beurre, 30 g de fromage râpé

✅ Cannelle, vanille, herbes sèches, ail, paprika, 30 g de raisins secs

Le pain dur, trésor oublié de nos cuisines

Le pain rassis n’est pas périmé : c’est un pain dont l’amidon s’est desséché. Tant qu’il n’est pas moisi, mie et croûte restent précieux en cuisine anti-gaspi.

Trois gestes de grand-mère pour ne plus jeter un seul morceau

Alors, que faire avec du pain dur qui s’accumule ?

Première réponse de cuisine de grand-mère pain dur : la panade pain rassis, où 150 g de pain mijotent dans 800 ml de bouillon de légumes ou de volaille avec oignon, ail, beurre et un peu de fromage râpé.

Autre geste : 150 g de pain très sec séchés 15 minutes au four à 130–140 °C, puis mixés en chapelure maison avec des herbes sèches et un peu de paprika ou d’ail.

Enfin, le pudding pain dur, vraie recette pain rassis, transforme 300 g de restes en dessert familial.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 180 °C, beurrez un plat et répartissez 300 g de pain dur en morceaux. Technique : Fouettez 3 œufs avec 80 g de sucre, ajoutez 500 ml de lait, la vanille, la cannelle et les raisins secs. Cuisson : Versez sur le pain, laissez imbiber 10 minutes en tassant, puis enfournez 35 à 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré. Finition : Laissez tiédir pour que la texture se fixe ; servez tiède ou froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Très économique 🔍 Le secret de l’expert L’hydratation de l’amidon rend le pain fondant, puis la liaison aux œufs fixe l’ensemble ; le dessus caramélise doucement au four. ✨ Le twist gourmand : Parsemez de sucre et de pépites de chocolat avant la cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne cuisez jamais du pain moisi ni un pudding dont le pain reste sec.

Conserver et varier : faire vivre le pain rassis au quotidien

La panade se garde 2 jours au réfrigérateur et se rallonge avec un peu de bouillon. Le pudding se conserve 3 jours, couvert, et se réchauffe au four ; la chapelure maison reste plusieurs semaines dans un bocal parfaitement sec.