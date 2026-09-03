Ne jetez plus votre pain dur : ce lait que ma voisine corse verse dessus se transforme en dessert bluffant

En Corse, un quignon de pain rassis et un peu de lait chaud au citron suffisent à ma voisine pour préparer un pastizzu corse fondant. De son caramel au bain-marie à la mie totalement dissoute, son geste transforme les restes en dessert de famille bluffant.

Sur la table, un quignon de pain dur, presque oublié. Ma voisine corse verse dessus un lait chaud parfumé au citron, comme si elle arrosait un gâteau déjà prêt. Le pain se gorge de liquide, se délite, une odeur ronde de lait cuit envahit la pièce ; on ne voit toujours qu’un saladier de miettes.

Elle mélange calmement, casse quelques œufs, prépare un caramel brûlant, puis enfourne le tout au bain-marie. Ce n’est qu’au démoulage, face à cette masse dorée, lisse et tremblante, que l’on comprend qu’on vient d’assister à la naissance d’un dessert de famille… et qu’un simple pain dur peut se transformer en flan de table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pain rassis nature, coupé en morceaux

✅ 75 cl de lait entier, zeste d’1 citron non traité

✅ 4 œufs, 90 g de sucre pour l’appareil

✅ 120 g de sucre pour le caramel, 1 bouchon de pastis facultatif

Pastizzu corse : le flan au pain rassis qui ne ressemble plus à du pain

Ce fameux geste cachait le pastizzu corse, un flan généreux à base de pain rassis, de lait citronné et de caramel. Sous la croûte ambrée, aucune miette : le pain a disparu dans une crème dense et soyeuse. On est loin du pudding lourd ; ici, un vrai flan corse au pain rassis, frais, parfumé au zeste et subtilement anisé si l’on ajoute un trait de pastis.

La méthode pour un pastizzu parfaitement lisse, sans goût de vieux pain

La promesse de cette recette pastizzu facile tient dans le rapport pain / lait : environ 1 pour 3. Le lait entier, chauffé avec le zeste de citron, fait gonfler l’amidon du pain ; en le laissant se défaire complètement puis en le mixant, on obtient une base fluide et homogène. Le bain-marie, lui, assure une cuisson douce des œufs et évite les trous comme les textures caoutchouteuses.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 120 g de sucre en caramel ambré, le verser aussitôt dans le moule et l’incliner pour le napper entièrement. Technique : Chauffer le lait avec le zeste, ajouter le pain, laisser se dissoudre puis écraser ou mixer jusqu’à crème sans morceaux. Cuisson : Fouetter œufs et sucre sans faire mousser, ajouter lait-pain et pastis, verser sur le caramel et cuire 50 à 60 min au bain-marie à 160–180 °C. Finition : Laisser refroidir, réfrigérer au moins 4 h, puis démouler sur un plat pour obtenir un dessert anti gaspi pain rassis lait citronné brillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le lait chaud fait gonfler l’amidon du pain qui se transforme en crème. Le zeste parfume sans acidifier, donc le lait ne caille pas. Le bain-marie permet aux œufs de coaguler doucement, d’où une texture de flan lisse, sans bulles ni fissures. ✨ Le twist gourmand : Remplacer la moitié du pain par de la brioche rassise et ajouter un peu de zeste d’orange dans le lait pour un pastizzu encore plus fondant et parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner alors que le pain n’est pas totalement dissous ; les morceaux restent visibles et cassent la magie. Éviter aussi un four trop chaud qui ferait souffler et durcir le flan.

Servir et conserver le pastizzu comme en Corse

On sert ce pastizzu bien frais, démoulé juste avant le dessert, avec quelques zestes de citron ou des quartiers d’agrumes. Il se garde jusqu’à 48 h au réfrigérateur, toujours couvert. Et chaque fois qu’un pain dur traîne sur le plan de travail, on sait désormais comment le transformer en dessert de famille.