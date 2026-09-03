Si vous aimez le tonic, les barmans glissent toujours ce fruit oublié au fond du verre : ce geste change tout

Vos cocktails maison manquent de relief ? En glissant d’abord le coing au fond du verre, ce tonic coing citron vert prend des allures de création de bar.

Dans le verre, les bulles glissent le long des quartiers dorés de coing, parfumés de sirop. Le zeste de citron vert chatouille le nez ; on sent déjà un cocktail plus sérieux qu’un simple tonic.

Ce relief vient d’un geste de barman : glisser deux quartiers de coing au fond du verre avant tout le reste. C’est lui qui change tout dans ce tonic coing citron vert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 coings mûrs pour le coing poché , la purée de coing et le sirop de coing maison

, la purée de coing et le sirop de coing maison ✅ 2 citrons verts bio pour le jus de citron vert frais et le zeste

✅ 800 ml de tonic premium bien frais (type Indian Tonic) pour 4 verres

✅ 4–5 gros glaçons par verre, quelques brins de menthe et une pincée de poivre de Timut (facultatif)

Pourquoi les barmans commencent toujours par le fruit au fond du verre

En arrivant en premier dans le verre highball, les quartiers de coing pochés s’imbibent de sirop et de jus de citron vert. Cette infusion à froid, vraie macération rapide dans le verre, charge le tonic coing citron vert d’arômes profonds dès la première gorgée.

Le geste de barman : monter le tonic coing citron vert directement au verre

Pour ce montage au verre, on dose simplement : 30 g de purée de coing, 1 cl de sirop, 1,5 cl de jus de citron vert frais autour des quartiers. Le highball est rempli de gros glaçons, puis seulement coiffé de tonic premium versé doucement le long de la paroi.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les coings, préparer un sirop eau + sucre dans une casserole. Technique : Pocher les morceaux 20–25 min à 90–95 °C, jusqu’à chair fondante. Cuisson : Mixer une partie en purée, filtrer le sirop, laisser tout refroidir. Finition : Au service, mettre 2 quartiers de coing pochés, purée, sirop, jus, glaçons, puis tonic, twist de zeste de citron vert pour libérer ses huiles essentielles, et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + cuisson 20–25 min 🔍 Le secret de l’expert Les quartiers au fond baignent dans purée, sirop et citron : l’infusion démarre avant le tonic. Les gros glaçons limitent la dilution et gardent le cocktail bien vif. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de poivre de Timut, écrasée au dernier moment, réveille les notes d’agrume. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Coing cru ou mal cuit, tonic versé d’un bloc, pluie de petits glaçons : cocktail plat assuré.

Variantes & twists : avec alcool, sans alcool, et accords gourmands

Envie d’un verre plus corsé ? On ajoute 2 cl de gin sec, de calvados ou de liqueur de coing avant les glaçons. En version soft, on remplace un tiers du tonic par une eau gazeuse neutre. À l’apéritif, ce cocktail aime chèvre frais, tapenade ou fruits secs grillés.