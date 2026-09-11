Cette quiche sans pâte en carrés sauve mes apéros quand des amis débarquent à 18 h, à condition d’éviter ce geste

Entre un texto « on arrive » à 18 h et la sonnette, cette quiche sans pâte courgettes chèvre passe au four et se découpe en carrés dorés. Quel petit geste change tout pour qu’elle reste légère, moelleuse et prête à l’apéro ?

On la prépare chaque fois que des amis s’annoncent à 18 h : cette quiche sans pâte se découpe en carrés et sauve tous les apéros

Dans la poêle, les courgettes dorent, le chèvre commence à fondre et le thym parfume la cuisine ; en quelques minutes, on sent déjà ce gratin léger prêt à sortir du four et à arriver en carrés sur la table. Pendant que les verres se remplissent, la cuisine sent déjà l’apéro chaud.

Cette quiche sans pâte se prépare pendant que les amis textent « on arrive », sans pâte à étaler ni vaisselle compliquée. Une base simple, des courgettes bien traitées, du chèvre généreux : et l’apéro chaud est assuré.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de courgettes râpées + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 4 œufs, 100 g de farine, 25 cl de lait demi-écrémé, 1 sachet de levure chimique

✅ 150 g de bûche de chèvre + 60 g de comté râpé

✅ 1 c. à c. de thym séché, 2 pincées de sel, poivre du moulin

Les ingrédients de la quiche sans pâte courgettes chèvre spéciale apéro

Pour une quiche sans pâte courgettes chèvre réussie, on joue la carte clafoutis salé : œufs, farine, lait et levure. Dans un plat 20 × 30 cm, ce mélange donne une épaisseur parfaite à découper en petits cubes, bien pratiques à attraper avec les doigts sans miettes partout.

La méthode express qui garantit des carrés moelleux et jamais détrempés

Le geste clé consiste à râper puis faire sauter les courgettes quelques minutes pour qu’elles perdent leur eau. On les mêle ensuite à l’appareil avant de poser la bûche de chèvre en rondelles sur le dessus, pour créer ces îlots fondants qui ponctuent chaque bouchée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, huiler un plat 20 × 30 cm et râper les courgettes lavées. Technique : Faire revenir les courgettes 6 à 8 min dans l’huile, jusqu’à évaporation de l’eau et début de coloration. Cuisson : Cuisson : Fouetter œufs, farine et levure, verser le lait, ajouter comté, thym, sel, poivre puis incorporer les courgettes tièdes. Finition : Verser dans le plat, répartir la bûche de chèvre, cuire 30 à 35 min, laisser reposer 5 à 10 min puis couper en carrés.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Courgettes sautées d’abord, appareil structuré ensuite : moins d’eau, plus de tenue. Le trio œufs–farine–lait avec la levure donne une texture de clafoutis salé, gonflée mais stable, parfaite à détailler en carrés. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 30 g de noix dans l’appareil et un filet de miel au thym sur le chèvre avant d’enfourner : contraste croustillant et sucré-salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues dans l’appareil ou couper la quiche brûlante : elle rend son eau et les carrés s’affaissent.

Servir, conserver et faire varier cette quiche sans pâte courgettes chèvre

À la sortie du four, on laisse reposer quelques minutes pour que les carrés se tiennent tout en restant moelleux. On les sert tièdes avec roquette ou tomates cerises ; la même base fonctionne aussi avec poireaux, champignons ou épinards.

Sources Top Santé

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