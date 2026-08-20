Courgettes à la poêle : cette erreur que tout le monde fait les rend molles, voici comment l’éviter

Courgettes à la poêle qui finissent molles et noyées de jus dans nos cuisines d’été ? Entre sel, séchage et feu vif, quelques gestes simples promettent une poêlée enfin dorée.

Tout le monde jette ses courgettes directement dans la poêle : c’est exactement ce qui les rend molles et détrempées

Sur le papier, on imagine des courgettes qui chuchotent dans la poêle, bords dorés, parfum d’ail et d’herbes fraîches, petite note de citron qui réveille tout. En réalité, on se retrouve trop souvent avec des lamelles pâles, molles, et un fond de jus qui noie tout.

La faute à un geste aussi automatique que trompeur : on coupe, on rince vite fait, on jette les courgettes à la poêle encore mouillées, feu moyen, poêle trop pleine. Pourtant, avec deux minutes de préparation en amont, la texture change complètement. Et si on traitait enfin la courgette comme un vrai légume de poêle, pas comme un légume bouilli ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de petites courgettes fermes

✅ 1 c. à soupe de sel fin + 2 à 3 pincées de fleur de sel

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive + 1 petite noix de beurre (10 g, optionnel)

✅ 2 gousses d’ail, 1/2 citron, 10 g d’herbes fraîches, 30 g de parmesan ou 40 g de feta

Pourquoi les courgettes finissent molles dans la poêle

La courgette, c’est plus de 90 % d’eau de végétation. Si on la met en tranches épaisses, encore humides, dans une petite poêle tiède et déjà bien remplie, cette eau s’échappe d’un coup. Elle s’accumule au fond, fait chuter la température, et la cuisson passe en mode vapeur. On croit les faire sauter, on les fait en réalité mijoter dans leur jus. Résultat : aucune croûte, couleur terne, texture spongieuse. D’ailleurs, couvrir la poêle “pour aller plus vite” ne fait qu’aggraver ce bain de vapeur.

La préparation qui change tout : sel, égouttage et saisie à feu vif

Le premier réflexe, c’est de dégorger les courgettes au sel. On les coupe en demi-rondelles régulières de 5 à 7 mm, on les met dans une passoire avec une cuillère de sel fin, on mélange et on laisse 20 à 30 minutes : l’eau perle, coule. Ensuite, essorage au torchon propre pour chasser un maximum d’eau, puis séchage rapide au papier absorbant ; la surface ne doit plus briller.

Vient ensuite la poêle : large, bien épaisse si possible, chauffée franchement. On ajoute la matière grasse seulement quand elle est chaude, puis on étale les courgettes en couche unique ; c’est la clé pour une vraie saisie à feu vif. On les laisse accrocher deux minutes sans remuer pour lancer la réaction de Maillard, puis on retourne par touches. Le sel de finition arrive en dernier, hors du feu, pour ne pas relancer un flot d’eau inutile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les courgettes 15 à 20 minutes avant, les laver, bien les essuyer, puis les couper en demi-rondelles régulières de 5 à 7 mm et les placer dans une passoire. Technique : Saupoudrer de sel fin, mélanger et laisser dégorger 20 à 30 minutes ; presser ensuite dans un torchon propre pour éliminer l’eau de végétation, puis tamponner au papier absorbant. Cuisson : Chauffer une poêle large avec huile (et beurre) jusqu’à ce qu’elle soit bien chaude, déposer les courgettes en couche unique, saisir 2 à 3 minutes sans remuer puis 3 à 4 minutes en les retournant peu, jusqu’à ce qu’elles soient dorées mais encore fermes. Finition : Ajouter l’ail haché en fin de cuisson, couper le feu, parfumer avec herbes, zeste et jus de citron, puis, hors du feu, ajouter parmesan ou feta, poivre et une pincée de fleur de sel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 15 min / facile 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait remonter l’eau de végétation à la surface ; on l’élimine en pressant puis en séchant soigneusement. Dans une poêle large vraiment chaude, les courgettes saisies à feu vif accrochent, dorent, et développent ce goût grillé qu’on attend, sans jamais baigner dans le jus. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, ajouter 2 cuillères à soupe de semoule fine ou de boulgour avec une larme d’eau ; les grains absorbent le jus restant et se chargent de parfum, transformant la poêlée en petit plat complet. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des courgettes froides et mouillées dans une poêle tiède et trop pleine, couvrir et saler fort dès le départ : on bloque la saisie, on fabrique de la vapeur et on obtient des courgettes ternes, molles et détrempées.

Comment servir et réchauffer sans perdre le doré

On sert cette poêlée brûlante, juste sortie du feu, avec des pâtes, une volaille grillée, un poisson ou simplement une belle tranche de pain. Pour un bol plus complet, on peut ajouter quelques pois chiches cuits ou des tomates en dés à la fin, sans recuire. En cas de restes, on réchauffe à feu vif, en fine couche, 2 à 3 minutes seulement, sans couvrir, en misant sur la chaleur résiduelle : la courgette reste ferme, et l’eau n’a pas le temps de reprendre le dessus.