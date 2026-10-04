Fin de mois, frigo quasi vide : je refais toujours ce menu de 5 dîners à moins de 2 € pour tenir toute la semaine

Frigo vide, fatigue et budget au ras du compte, mais la famille doit quand même manger chaud le soir. Voici comment j’enchaîne cinq dîners gourmands à moins de 2 € par personne sans refaire les courses.

En fin de mois, le frigo sent surtout le froid et le vide, mais l’odeur d’un gratin qui dore ou d’un pain qui grille suffit à réchauffer la cuisine. On croit n’avoir plus rien, pourtant quelques basiques transforment encore la semaine.

Avec cinq petits dîners gourmands à moins de 2 € par personne, on tient la fin de mois sans pâtes nature ni sandwich triste. Le principe ; un menu de routine qui mise sur les mêmes ingrédients pour composer chaque soir un vrai plat chaud.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes courtes basiques

✅ 1,2 kg de pommes de terre

✅ 500 g de lentilles vertes en sachet

✅ 1 grand pain de campagne rassis

On les refait chaque fin de mois : le menu complet à moins de 2 €

Les cinq soirs s’enchaînent comme une petite série ; lundi, pâtes crémeuses au thon et petits pois, mardi tortilla moelleuse aux pommes de terre, mercredi gratin de riz aux légumes oubliés, puis lentilles mijotées à la tomate et, le vendredi, grandes tartines façon pizza avec le pain rassis.

La méthode pour cuisiner ces 5 dîners sans refaire les courses

Tout repose sur une même grille ; un féculent qui cale, un légume de fond de frigo, une protéine accessible – œufs, thon, lentilles – et un liant économique, lait, crème légère ou simple boîte de tomates. On varie surtout les épices, la forme et la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Notez pour chaque soir un féculent, un légume et une petite source de protéines, sans chercher la perfection. Technique : Faites toujours revenir oignon et ail avant d’ajouter tomates, légumes ou conserves ; cette base parfume tous les plats. Cuisson : Cuisez pâtes, riz ou pommes de terre al dente ; ils termineront au four, en gratin ou en tortilla. Finition : Juste avant de servir, ajoutez fromage râpé, chapelure de pain rassis ou herbes sèches ; le croustillant fait toute la différence.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≤ 2 € 🔍 Le secret de l’expert En mariant féculent, protéines bon marché et cuisson bien dorée, on obtient des plats rassasiants avec très peu d’ingrédients. ✨ Le twist gourmand : Préparez un petit bocal de chapelure maison à l’ail et aux herbes ; une pincée sublime gratins, tartines et soupes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez de surcuire pâtes et riz avant passage au four ; trop mous, ils boivent tout et le plat devient pâteux.

Conservation, restes et variantes gourmandes de fin de mois

Les lentilles mijotées se gardent trois jours au frais et deviennent une soupe avec un peu d’eau ; la tortilla, le gratin ou les tartines se mangent aussi froids, en lunch ou en pique-nique de lendemain.