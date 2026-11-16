Mayonnaise maison : ce produit laitier à ajouter à la fin la rend légère, ferme et ne tranche plus jamais

Ta mayonnaise maison reste lourde ou se sépare au pire moment ? Voici comment obtenir une sauce légère, ferme et onctueuse sans craindre qu’elle ne tranche.

La mayonnaise maison peut être légère, ferme et onctueuse à la fois : l’astuce qui l’empêche aussi de trancher

Dans le bol, la sauce brille, la cuillère tient droite, l’odeur de moutarde de Dijon chatouille le nez. Pourtant, au moment de servir les œufs mayo ou les crevettes, la même angoisse revient : et si la mayonnaise tranchait d’un coup, ou plombait l’apéritif ?

On peut obtenir une mayonnaise maison légère et onctueuse, bien ferme, sans renoncer à la gourmandise. La clé se cache dans un simple pot de fromage blanc nature, ajouté au bon moment pour stabiliser l’émulsion et l’empêcher de se séparer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

✅ 1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc ou de jus de citron

✅ 120 g d’ huile neutre (tournesol ou colza)

(tournesol ou colza) ✅ 100 à 200 g de fromage blanc nature épais, sel fin, poivre du moulin

Pourquoi ta mayo maison tranche (surtout quand tu essaies de l’alléger)

Une mayonnaise est une émulsion : la phase aqueuse (jaune, moutarde, vinaigre) emprisonne des gouttelettes d’huile grâce à la lécithine du jaune. Quand on verse l’huile trop vite, quand les ingrédients sont glacés ou quand on rajoute de l’eau, du yaourt ou du lait dès le départ, la structure explose ; on dit que la sauce tranche.

Pourtant, ce sont justement ces ingrédients plus aqueux qui peuvent la rendre plus légère. À condition de monter d’abord une base très ferme et stable, puis d’augmenter ensuite doucement la phase aqueuse avec le bon produit, au bon rythme.

La base ferme, puis l’astuce fromage blanc qui sécurise l’émulsion

On commence par une mayonnaise classique très serrée : jaune, moutarde, sel, vinaigre ou citron à température ambiante, puis huile versée goutte à goutte, puis en fin filet. On fouette sans s’arrêter jusqu’à obtenir une pâte brillante, presque compacte ; le fouet doit laisser une trace.

Vient alors le fromage blanc nature épais, bien égoutté. On l’ajoute cuillerée après cuillerée, en mélangeant doucement. Une part de fromage blanc pour deux parts de mayonnaise donne une sauce encore bien dense ; en allant jusqu’à une part pour une part, on obtient une texture parfaite pour les crudités, toujours ferme et nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir tous les ingrédients 15 à 20 minutes avant ; fouetter jaune, moutarde, sel et vinaigre jusqu’à mélange lisse. Technique : Ajouter l’huile d’abord goutte à goutte, puis en filet, en fouettant sans pause jusqu’à obtenir une mayonnaise très ferme et brillante. Cuisson : Détendre le fromage blanc à la cuillère, puis l’incorporer en plusieurs fois dans la mayo, en fouettant doucement pour garder la structure. Finition : Rectifier sel, poivre, moutarde, ajouter éventuellement herbes ou épices, couvrir et laisser reposer 15 à 30 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories ≈ 350–400 kcal/100 g 🔍 Le secret de l’expert En montant d’abord une mayonnaise très serrée, puis en ajoutant du fromage blanc riche en eau et en protéines, on augmente la phase aqueuse, on stabilise les gouttelettes d’huile et on abaisse la teneur en matière grasse ; la sauce devient plus légère, mais aussi plus stable. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pointe de paprika fumé, un peu de moutarde à l’ancienne et de la ciboulette ciselée pour napper œufs durs, pommes de terre tièdes ou poisson froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le fromage blanc d’un coup sur une mayonnaise encore molle ou des ingrédients glacés ; la sauce se liquéfie et tranche presque à coup sûr.

Les variantes selon l’usage : yaourt, skyr, blanc d’œuf, courgette

Pour une sauce très fraîche sur bâtonnets de concombre ou salades, on peut remplacer le fromage blanc par un yaourt nature brassé, ajouté avec parcimonie car plus fluide. Le skyr donne, lui, une consistance dense et légèrement acidulée, parfaite dans un burger maison ou avec des pommes de terre au four.

On cherche une texture aérienne pour des asperges ou des œufs mimosa ? On incorpore délicatement un blanc d’œuf monté en neige juste avant de servir. Autre option maligne : une purée de courgette bien égouttée, qui apporte une note végétale aux légumes rôtis ou aux sandwichs veggie. Dans tous les cas, on garde la sauce au réfrigérateur, bien couverte, et on la consomme dans les 24 heures.