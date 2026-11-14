Soir de flemme : cette poêlée crémeuse poulet-bacon aux pois chiches, une seule poêle, va vous sauver le dîner

Soir de semaine chargé et envie d’un plat complet dans une seule poêle ? Cette poêlée de pois chiches crémeux au poulet, bacon et parmesan cache deux gestes décisifs.

Odeur du bacon qui grésille, sauce au parmesan qui nappe la cuillère, pois chiches bien ronds qui frémissent… En une seule poêle, on tient ce genre de dîner du soir qui fait immédiatement oublier la journée.

Parfait pour un soir de flemme, sans four, sans vaisselle qui déborde, juste un feu moyen et quelques ingrédients du placard. Le plus compliqué reste presque de ne pas saucer la poêle directement.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de pois chiches cuits + 200 g de hauts de cuisses de poulet désossés

✅ 100 g de bacon, 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 20 cl de crème liquide entière + 15 cl de bouillon de volaille

✅ 50 g de parmesan râpé, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

Les ingrédients pour des pois chiches crémeux au poulet dans une seule poêle

On part ici sur des pois chiches déjà cuits, bien rincés et égouttés ; ils boivent la sauce et se tiennent sans devenir farineux. Le poulet, choisi en hauts de cuisses, reste moelleux même après quelques minutes de mijotage.

Le bacon croustillant joue le rôle d’assaisonnement et de matière grasse ; son gras parfumé remplace le beurre. Crème entière et bouillon de volaille forment la base de la sauce, que le parmesan vient rendre franchement gourmande.

Étapes express : la poêlée crémeuse prête en 30 minutes

On commence par laisser grésiller le bacon à sec ; il dore, rend son gras et tapisse la poêle. C’est dans ce fond parfumé que l’oignon, l’ail puis le poulet vont colorer.

Arrivent ensuite les pois chiches déjà chauds, que l’on enrobe bien avant d’ajouter crème et bouillon. À feu moyen-doux, quelques pois chiches écrasés épaississent la sauce, tandis que le parmesan fond sans grumeaux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, hacher l’ail, couper le poulet en morceaux. Rincer puis bien égoutter les pois chiches. Technique : Dans une grande poêle, dorer le bacon à feu moyen 5 minutes, le réserver. Faire revenir oignon puis ail. Cuisson : Ajouter un filet d’huile, saisir le poulet jusqu’à cuisson, remettre le bacon, verser les pois chiches et bien mélanger. Finition : Ajouter crème, bouillon puis parmesan à feu moyen-doux. Écraser quelques pois chiches, laisser mijoter 4 à 5 minutes, rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min, une poêle 🔍 Le secret de l’expert En faisant d’abord dorer bacon et poulet, on crée des sucs grillés qui parfument crème et bouillon, tandis que les pois chiches écrasés lient la sauce naturellement. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, hors du feu, ajouter une pincée de paprika fumé, un filet de citron et un peu de persil plat ciselé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Porter la sauce à grosse ébullition après avoir ajouté le parmesan, ou verser les pois chiches sans les égoutter, donne une sauce grasse et aqueuse.

Variantes, accompagnements et conservation pour les soirs de flemme

Cette poêlée se sert volontiers avec du pain de campagne grillé, du riz, de la semoule ou des petites pâtes courtes.

On peut y glisser quelques feuilles d’épinards, des champignons en lamelles ou une pincée de piment doux pour réveiller le côté crémeux. Les restes se réchauffent doucement à la poêle.