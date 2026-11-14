Si vous utilisez encore des pailles en plastique, cette solution chic et réutilisable va sauver vos cocktails de fêtes

Entre interdiction du plastique et envie de tables spectaculaires, les pailles changent de rôle dans vos cocktails de fêtes. Inox, verre ou bambou promettent un apéro plus chic et écolo.

Pailles en plastique : pour les cocktails des fêtes, remplacez-les par ces alternatives plus chic

Sur la table de fêtes, un verre rubis scintille entre les bougies. Les bulles traversent les canneberges glacées, frôlent une fine tranche d’orange et un brin de romarin. Il ne manque qu’un accessoire pour achever ce numéro.

Certainement pas la paille en plastique qui finissait autrefois tordue dans le seau à glace. Elle jure avec une table soignée et alourdit la poubelle. Place aux pailles réutilisables chic et à un cocktail pétillant à la canneberge, prêt à impressionner sans effort.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 18 cl de gin, 36 cl de jus de canneberge, 6 cl de liqueur d’orange

✅ Fruits : 12 cl de jus d’orange pressé, 120 g de canneberges, 1 orange non traitée

✅ Bulles : 45 cl de vin effervescent brut, 600 g de glaçons

✅ Finition : 6 petites branches de romarin, 6 pailles fines en inox ou en verre

Pourquoi les pailles en plastique ont disparu de vos cocktails

Les pailles en plastique à usage unique sont interdites depuis 2021 ; et, soyons honnêtes, elles n’avaient déjà plus rien de festif. Elles cassent la photo d’un beau cocktail, terminent écrasées au fond du verre et se transforment aussitôt en déchet. Pour des apéros élégants, on choisit des pailles en plastique alternatives chic : inox, verre, bambou ou papier certifié compostable.

Inox, verre, bambou, papier : quelle paille pour quel cocktail ?

L’inox apporte une touche contemporaine et une sensation glacée sur les lèvres, parfaite pour les long drinks servis sur glace. Le verre reste neutre au goût et laisse lire la couleur d’un spritz ou d’un mélange rubis à la canneberge. Le bambou adore les rhums, les jus exotiques et le gingembre. Pour un buffet, le papier compostable se garde pour les boissons fluides : plus le cocktail est épais, plus la paille doit être large et légèrement plus haute que le verre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans un pichet, mélanger gin, jus de canneberge, liqueur d’orange et jus d’orange, puis garder 30 minutes au réfrigérateur. Technique : Remplir six verres de glaçons ; rincer canneberges et romarin, couper de très fines tranches d’orange. Cuisson : Verser la base aux deux tiers de chaque verre, puis compléter délicatement avec environ 7 cl de vin effervescent très frais. Finition : Ajouter canneberges, tranche d’orange et branche de romarin froissée ; glisser une paille en inox ou en verre dans chaque verre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert L’inox refroidit les lèvres, le verre respecte couleur et arômes, le bambou apporte chaleur ; avec un diamètre adapté, chaque gorgée reste fluide. ✨ Le twist gourmand : Associer inox doré et bambou dans la soirée crée un effet graphique, surtout avec un discret sirop maison au romarin. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser une paille en papier tremper, ni servir une boisson épaisse avec une paille trop fine.

Dressage de fêtes : verres, garnitures et pailles coordonnés

On les associe aux plus beaux verres, puis on les rince aussitôt et on les laisse sécher.