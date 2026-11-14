Riz ou pâtes en accompagnement : ce bon réflexe et cette erreur à éviter qui pèsent sur votre santé

Entre riz et pâtes, le bon choix d’accompagnement peut changer votre énergie, votre satiété et votre silhouette. Types, cuisson et portions réservent quelques surprises avant de trancher pour votre santé.

Riz ou pâtes en accompagnement : lequel est vraiment le meilleur pour votre santé ?

Poulet rôti qui dore au four, sauce tomate qui frissonne, nuage de vapeur au-dessus de la casserole… Au moment de passer à table, la même question revient : on sert du riz ou des pâtes pour accompagner, sans alourdir le repas ?

Ce duel familier cache une vraie préoccupation santé : énergie stable, satiété, gestion du poids. Plutôt que choisir un camp définitif, on peut apprendre à paramétrer riz ou pâtes selon le type, la cuisson et la portion, pour en faire de vrais alliés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 à 300 g de pâtes semi-complètes ou riz basmati complet

ou riz basmati complet ✅ 600 à 800 g de légumes de saison , frais ou surgelés nature

, frais ou surgelés nature ✅ 400 à 500 g de protéines : poulet, poisson, œufs, tofu ou légumineuses

: poulet, poisson, œufs, tofu ou légumineuses ✅ 2 à 3 c. à soupe d’huile d’olive, herbes, citron, yaourt nature

Riz ou pâtes : ce qui change pour votre glycémie

Riz et pâtes fournissent des glucides, mais pas au même rythme. Les pâtes al dente gardent un réseau de blé dur compact ; l’amidon se digère plus lentement et la glycémie monte moins vite. Un riz blanc très cuit, surtout collant, entraîne au contraire un pic plus brutal.

Cuisson et type de féculent : les réflexes vraiment utiles

La première clé est la portion : 60 à 75 g de riz ou de pâtes crus par personne, pas plus. Ensuite, on privilégie riz basmati ou complet, pâtes semi-complètes ou complètes. Leur richesse en fibres ralentit l’absorption des sucres et prolonge la satiété, surtout avec des légumes.

Autre geste précieux : une cuisson al dente ou un grain de riz qui se tient, puis un refroidissement éventuel avant réchauffage, augmentent l’amidon résistant bénéfique au microbiote.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser le féculent, 60 à 75 g crus par personne. Technique : Lancer la cuisson dans beaucoup d’eau, stopper dès que la texture reste ferme. Cuisson : Égoutter, puis ajouter légumes et protéines déjà cuits dans la même sauteuse. Finition : Assaisonner avec huile d’olive, herbes, citron, éventuellement une cuillère de yaourt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories & satiété ≈450–550 kcal/assiette 🔍 Le secret de l’expert Les pâtes, surtout complètes, gardent un réseau de blé dur serré quand elles sont al dente ; combinées à des fibres, des protéines et un peu de bonne graisse, elles ralentissent l’arrivée du sucre dans le sang et coupent durablement les fringales. ✨ Le twist gourmand : Pour les pâtes, légumes revenus avec ail, huile d’olive et un peu de parmesan ; pour le riz, cuisson au bouillon parfumé et herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir la moitié de l’assiette de féculents très cuits, presque sans légumes ni protéines, et compter sur une sauce grasse pour le goût.

Riz ou pâtes : composer l’assiette la plus saine

Pour un repas qui cale sans peser, on vise une assiette équilibrée : moitié légumes, un quart riz ou pâtes, un quart protéines. Pâtes al dente vont avec ratatouille, sauce tomate, pois chiches ; le riz complet accompagne curry, poissons en sauce ou restes mijotés.