Plus fondant qu’un bourguignon : ce bœuf carottes au four cuit tout seul pendant que vous traînez au lit ce week-end
Un bœuf carottes mijoté fondant comme au bistrot, lancé en 20 minutes puis oublié au four pendant que vous traînez au lit. Et si ce plat de dimanche paresseux détrônait enfin votre bourguignon ?
Dans la cuisine encore calme, la cocotte en fonte commence à chuchoter. Odeur de vin rouge, d’oignons blondis, de bœuf qui dore ; on imagine déjà la viande ultra tendre et les carottes dans une sauce courte, bien nappante.
On ne parle pas ici de bourguignon compliqué, de marinade ou de garniture à rallonge. Ce bœuf carottes mijoté fondant demande à peine vingt minutes de gestes ; ensuite, on ferme la cocotte, on règle le four à 150 °C et on retourne traîner au lit.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg de paleron de bœuf en gros cubes
- ✅ 1 kg de carottes, 2 oignons, 2 gousses d’ail
- ✅ 2 c. à s. de farine, 1 c. à s. de concentré de tomate
- ✅ 75 cl de bouillon, 15 cl de vin rouge, huile, bouquet garni, sel, poivre, persil
Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit
On veut le confort d’un bourguignon sans la matinée en cuisine. Ici, pas de marinade ni de garniture compliquée : juste du paleron riche en collagène, 1,2 kg de viande pour 1 kg de carottes, un bon bouillon. Résultat ; un bœuf carottes de bistrot, ultra moelleux et généreux.
Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit
Le principe est simple : vingt minutes pour sécher et dorer la viande par petites fournées, faire revenir oignons et ail, singer, déglacer au vin, mouiller au bouillon. Ensuite, on couvre et le four à 150 °C gère tout, sans surveillance.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper et sécher le paleron, préparer légumes, préchauffer le four à 150 °C.
- Technique : Dorer la viande dans l’huile par fournées, réserver, faire revenir oignons, ail, farine et concentré.
- Cuisson : Déglacer au vin, gratter les sucs, ajouter bouillon et bouquet garni, remettre la viande, couvrir, laisser frémir.
- Finition : Ajouter les carottes après 1 h, vérifier le fondant, rectifier, persil et service.
Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit
On laisse reposer la cocotte 15 minutes hors du feu ; jus et viande se détendent. Le plat se garde 48 à 72 heures au réfrigérateur, jusqu’à trois mois au congélateur, et se réchauffe tout doucement, servi avec une purée ou des pommes vapeur.
En bref
- 🍲 Dimanche matin, un bœuf carottes mijoté fondant au paleron se lance en 20 minutes avant de partir pour 3 heures de cuisson tranquille.
- 🥘 Saisie en cocotte, oignons revenus, farine pour singer, vin et bouillon créent une sauce courte qui mijote au four à 150 °C.
- 🔥 Ajout décalé des carottes, repos et réchauffage doux transforment ce bœuf carottes en plat réconfortant, à la texture que recherchent les amateurs de bourguignon.
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