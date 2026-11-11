Plus fondant qu’un bourguignon : ce bœuf carottes au four cuit tout seul pendant que vous traînez au lit ce week-end

Un bœuf carottes mijoté fondant comme au bistrot, lancé en 20 minutes puis oublié au four pendant que vous traînez au lit. Et si ce plat de dimanche paresseux détrônait enfin votre bourguignon ?

Dans la cuisine encore calme, la cocotte en fonte commence à chuchoter. Odeur de vin rouge, d’oignons blondis, de bœuf qui dore ; on imagine déjà la viande ultra tendre et les carottes dans une sauce courte, bien nappante.

On ne parle pas ici de bourguignon compliqué, de marinade ou de garniture à rallonge. Ce bœuf carottes mijoté fondant demande à peine vingt minutes de gestes ; ensuite, on ferme la cocotte, on règle le four à 150 °C et on retourne traîner au lit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de paleron de bœuf en gros cubes

✅ 1 kg de carottes, 2 oignons, 2 gousses d’ail

✅ 2 c. à s. de farine, 1 c. à s. de concentré de tomate

✅ 75 cl de bouillon, 15 cl de vin rouge, huile, bouquet garni, sel, poivre, persil

Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit

On veut le confort d’un bourguignon sans la matinée en cuisine. Ici, pas de marinade ni de garniture compliquée : juste du paleron riche en collagène, 1,2 kg de viande pour 1 kg de carottes, un bon bouillon. Résultat ; un bœuf carottes de bistrot, ultra moelleux et généreux.

Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit

Le principe est simple : vingt minutes pour sécher et dorer la viande par petites fournées, faire revenir oignons et ail, singer, déglacer au vin, mouiller au bouillon. Ensuite, on couvre et le four à 150 °C gère tout, sans surveillance.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper et sécher le paleron, préparer légumes, préchauffer le four à 150 °C. Technique : Dorer la viande dans l’huile par fournées, réserver, faire revenir oignons, ail, farine et concentré. Cuisson : Déglacer au vin, gratter les sucs, ajouter bouillon et bouquet garni, remettre la viande, couvrir, laisser frémir. Finition : Ajouter les carottes après 1 h, vérifier le fondant, rectifier, persil et service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le paleron regorge de collagène. À feu doux prolongé, ce collagène fond en gélatine et enrobe la viande. Les fibres restent juteuses, la sauce se lie toute seule, sans presque ajouter de farine. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, ajouter 1 c. à c. de vinaigre de cidre ou un zeste d’orange pour réveiller la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la cocotte ou saler fort dès le départ donne une viande sèche et des carottes en purée.

Plus fondant qu’un bourguignon et plus simple : ce bœuf carottes mijote tout seul pendant qu’on traîne au lit

On laisse reposer la cocotte 15 minutes hors du feu ; jus et viande se détendent. Le plat se garde 48 à 72 heures au réfrigérateur, jusqu’à trois mois au congélateur, et se réchauffe tout doucement, servi avec une purée ou des pommes vapeur.