Pizza épaisse oignons caramélisés-gorgonzola spéciale apéro : ne faites plus cette erreur qui ruine la mie à partager
Envie d'une pizza épaisse façon focaccia, gonflée et dorée, à poser au milieu de la table pour l'apéro. Cette version aux oignons caramélisés et gorgonzola mise tout sur une pâte maison inratable.
Pizza épaisse aux oignons caramélisés et gorgonzola : la pizza-focaccia à partager
Ça sent déjà l’oignon qui compote, le fromage qui grésille et la pâte chaude qui lève dans le four. Sur la plaque, une pizza épaisse façon focaccia, alvéolée, croustillante dessous et moelleuse au centre, attend d’être découpée en gros carrés à picorer.
Exit la base plate et sèche ; ici, la pâte gonfle comme un petit coussin doré, soutient une couche de tomate, un nuage de mozzarella et des éclats de gorgonzola coulant entre des oignons caramélisés. On veut cette pizza épaisse oignons caramélisés gorgonzola au milieu de la table ; reste à maîtriser la méthode.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 270 g de farine de blé T55
- ✅ 4 oignons jaunes moyens
- ✅ 150 g de mozzarella râpée
- ✅ 100 g de gorgonzola
Pourquoi cette pizza épaisse est parfaite pour l’apéro à partager
Dans un moule rectangulaire de 23 × 33 cm, la pâte lève tranquillement dans un bain d’huile d’olive. Résultat : une croûte bien dorée, presque frite dessous, et une mie épaisse qui se tient, parfaite pour être saisie du bout des doigts autour d’un verre.
Les oignons caramélisés apportent un sucré salin tout doux, qui enveloppe la puissance du gorgonzola et le côté filant de la mozzarella. À chaque bouchée, on a le contraste entre le fondant de la garniture et le rebond de la pâte, exactement ce que l’on cherche pour un apéro généreux.
Les 4 clés techniques pour une pâte épaisse et moelleuse
Première clé : une pâte très hydratée, mêlant 270 g de farine, 180 ml d’eau, 3 g de levure boulangère, 8 g de sel et une cuillère d’huile d’olive, simplement travaillée à la cuillère. Pas de robot ni de pétrissage musclé ; on vise une texture souple, presque collante.
Deuxième et troisième clés : le moule généreusement huilé, qui dore le dessous, et les repos fractionnés. D’ailleurs, on étale la pâte aux doigts, on laisse détendre 15 minutes, on recommence trois fois avant la pousse finale d’une heure. Quatrième clé : un four très chaud, 250 à 275 °C, pour un vrai coup de four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les oignons émincés avec huile, cassonade et eau jusqu’à caramélisation douce.
- Technique : Mélanger farine, sel, levure, eau, huile ; verser dans le moule bien huilé.
- Cuisson : Étaler aux doigts, reposer 15 min ; répéter trois fois puis laisser pousser 1 h.
- Finition : Garnir de sauce, mozzarella, oignons, gorgonzola ; cuire 20–30 min à 250–275 °C, découper.
Variantes et twists gourmands pour l’apéro
On sert en carrés au centre, avec roquette citronnée ; la base supporte aussi merveilleusement poire–gorgonzola–noix.
En bref
- 🍕 Pizza épaisse oignons caramélisés gorgonzola, façon focaccia au four domestique, pensée pour l'apéro en carrés à partager autour d'une grande table.
- 🍽️ Une pâte maison très hydratée, travaillée sans robot, repose par étapes avant cuisson forte pour obtenir une mie gonflée qui tient la garniture.
- 🔥 Les oignons caramélisés, les fromages fondants et la base croustillante réservent une surprise de textures qui change totalement la classique pizza d'apéro.
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