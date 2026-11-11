Pizza épaisse oignons caramélisés-gorgonzola spéciale apéro : ne faites plus cette erreur qui ruine la mie à partager

Envie d'une pizza épaisse façon focaccia, gonflée et dorée, à poser au milieu de la table pour l'apéro. Cette version aux oignons caramélisés et gorgonzola mise tout sur une pâte maison inratable.

Pizza épaisse aux oignons caramélisés et gorgonzola : la pizza-focaccia à partager

Ça sent déjà l’oignon qui compote, le fromage qui grésille et la pâte chaude qui lève dans le four. Sur la plaque, une pizza épaisse façon focaccia, alvéolée, croustillante dessous et moelleuse au centre, attend d’être découpée en gros carrés à picorer.

Exit la base plate et sèche ; ici, la pâte gonfle comme un petit coussin doré, soutient une couche de tomate, un nuage de mozzarella et des éclats de gorgonzola coulant entre des oignons caramélisés. On veut cette pizza épaisse oignons caramélisés gorgonzola au milieu de la table ; reste à maîtriser la méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 270 g de farine de blé T55

✅ 4 oignons jaunes moyens

✅ 150 g de mozzarella râpée

✅ 100 g de gorgonzola

Pourquoi cette pizza épaisse est parfaite pour l’apéro à partager

Dans un moule rectangulaire de 23 × 33 cm, la pâte lève tranquillement dans un bain d’huile d’olive. Résultat : une croûte bien dorée, presque frite dessous, et une mie épaisse qui se tient, parfaite pour être saisie du bout des doigts autour d’un verre.

Les oignons caramélisés apportent un sucré salin tout doux, qui enveloppe la puissance du gorgonzola et le côté filant de la mozzarella. À chaque bouchée, on a le contraste entre le fondant de la garniture et le rebond de la pâte, exactement ce que l’on cherche pour un apéro généreux.

Les 4 clés techniques pour une pâte épaisse et moelleuse

Première clé : une pâte très hydratée, mêlant 270 g de farine, 180 ml d’eau, 3 g de levure boulangère, 8 g de sel et une cuillère d’huile d’olive, simplement travaillée à la cuillère. Pas de robot ni de pétrissage musclé ; on vise une texture souple, presque collante.

Deuxième et troisième clés : le moule généreusement huilé, qui dore le dessous, et les repos fractionnés. D’ailleurs, on étale la pâte aux doigts, on laisse détendre 15 minutes, on recommence trois fois avant la pousse finale d’une heure. Quatrième clé : un four très chaud, 250 à 275 °C, pour un vrai coup de four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les oignons émincés avec huile, cassonade et eau jusqu’à caramélisation douce. Technique : Mélanger farine, sel, levure, eau, huile ; verser dans le moule bien huilé. Cuisson : Étaler aux doigts, reposer 15 min ; répéter trois fois puis laisser pousser 1 h. Finition : Garnir de sauce, mozzarella, oignons, gorgonzola ; cuire 20–30 min à 250–275 °C, découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 h 🔍 Le secret de l’expert Hydratation élevée, repos successifs et moule huilé font gonfler la pâte, tout en dorant la base. ✨ Le twist gourmand : Finir avec lamelles de poire, noix et un filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais étaler au rouleau, sinon la mie devient dense.

Variantes et twists gourmands pour l’apéro

On sert en carrés au centre, avec roquette citronnée ; la base supporte aussi merveilleusement poire–gorgonzola–noix.