Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : jeter ses pots de géraniums en octobre fait perdre des vivaces qui durent 10 ans
Chaque automne, des millions de géraniums de balcon finissent à la poubelle dès les premières gelées. Pourtant, une simple stratégie d’hivernage suffit à les faire refleurir pendant des années, même sur un petit balcon urbain.
Chaque automne, les balconnières débordent de géraniums, puis, au premier matin givré, beaucoup de jardiniers jettent tout à la poubelle. Un réflexe coûteux et frustrant, qui donne l’impression que ces plantes ne durent qu’une saison.
Souvent vendus comme annuels, ces géraniums sont en réalité des pélargoniums vivaces mais gélifs, originaires d’Afrique australe. Le gel les détruit, mais un simple hivernage dans un local frais et lumineux suffit pour les garder d’une année sur l’autre, parfois plus de 10 ans.
Pourquoi vos géraniums de balcon ne sont pas vraiment annuels
Derrière le mot géranium se cachent deux mondes. Ceux des balconnières appartiennent au genre Pelargonium : ce sont des vivaces d’origine chaude, peu résistantes au froid, comme le souligne la Royal Horticultural Society. À l’inverse, les vrais géraniums du genre Geranium passent l’hiver sans problème en pleine terre.
Cette confusion pousse à traiter les pélargoniums comme des plantes « jetables ». Pourtant, un pied bien hiverné a déjà fleuri plus de dix étés dans de nombreux jardins, certaines sources évoquant même 20 ans de vie. D’ailleurs, les variétés à port lierre sont, selon la Société Nationale d’Horticulture de France, parmi les plus frileuses.
Le bon moment et les bons gestes pour l’hivernage des géraniums
Pour réussir l’hivernage des géraniums, la météo compte plus que le calendrier. Dès que les nuits tournent autour de 5 °C et que les prévisions annoncent un risque de gel, il est temps de rentrer les pots, surtout dans le Nord et l’Est. Sur les littoraux atlantique et méditerranéen, on peut souvent attendre un peu, voire ajouter seulement un voile d’hivernage.
Avant de les déplacer, un toilettage rapide change tout : supprimer fleurs fanées et feuilles jaunes, inspecter le dessous du feuillage, raccourcir les tiges (jusqu’à 10 cm pour gagner de la place), vérifier le drainage, nettoyer soucoupes et suspendre l’engrais.
Tout l’hiver et le réveil au printemps, sans perdre un seul géranium
Une fois à l’abri, les pélargoniums se portent bien dans un local frais, lumineux et hors gel, autour de 7 à 10 °C, comme une véranda non chauffée ou un garage avec fenêtre. En hiver, ils boivent très peu : un arrosage léger toutes les 3 à 4 semaines, seulement quand le terreau est sec, suffit largement, sans engrais.
Au printemps, retirer les tiges noircies, rempoter si les racines encombrent le pot, puis réhabituer les plantes au dehors sur une dizaine de jours, en attendant la fin des Saints de glace pour les laisser dehors en continu.
En bref
- 🍂 À l’automne, les géraniums de balcon, en réalité des pélargoniums gélifs, peuvent traverser les hivers français s’ils bénéficient d’un hivernage adapté.
- 🛠️ Taille ciblée, nettoyage rapide et mise à l’abri dans un espace frais et lumineux transforment ces “annuelles” en compagnes florales de très longue durée.
- 🌱 Gestion minimale de l’eau, pause d’engrais et réveil progressif au printemps réservent une surprise durable à ceux qui misent sur l’hivernage des géraniums.
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