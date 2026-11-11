Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : jeter ses pots de géraniums en octobre fait perdre des vivaces qui durent 10 ans

Chaque automne, des millions de géraniums de balcon finissent à la poubelle dès les premières gelées. Pourtant, une simple stratégie d’hivernage suffit à les faire refleurir pendant des années, même sur un petit balcon urbain.

Chaque automne, les balconnières débordent de géraniums, puis, au premier matin givré, beaucoup de jardiniers jettent tout à la poubelle. Un réflexe coûteux et frustrant, qui donne l’impression que ces plantes ne durent qu’une saison.

Souvent vendus comme annuels, ces géraniums sont en réalité des pélargoniums vivaces mais gélifs, originaires d’Afrique australe. Le gel les détruit, mais un simple hivernage dans un local frais et lumineux suffit pour les garder d’une année sur l’autre, parfois plus de 10 ans.

Pourquoi vos géraniums de balcon ne sont pas vraiment annuels

Derrière le mot géranium se cachent deux mondes. Ceux des balconnières appartiennent au genre Pelargonium : ce sont des vivaces d’origine chaude, peu résistantes au froid, comme le souligne la Royal Horticultural Society. À l’inverse, les vrais géraniums du genre Geranium passent l’hiver sans problème en pleine terre.

Cette confusion pousse à traiter les pélargoniums comme des plantes « jetables ». Pourtant, un pied bien hiverné a déjà fleuri plus de dix étés dans de nombreux jardins, certaines sources évoquant même 20 ans de vie. D’ailleurs, les variétés à port lierre sont, selon la Société Nationale d’Horticulture de France, parmi les plus frileuses.

Le bon moment et les bons gestes pour l’hivernage des géraniums

Pour réussir l’hivernage des géraniums, la météo compte plus que le calendrier. Dès que les nuits tournent autour de 5 °C et que les prévisions annoncent un risque de gel, il est temps de rentrer les pots, surtout dans le Nord et l’Est. Sur les littoraux atlantique et méditerranéen, on peut souvent attendre un peu, voire ajouter seulement un voile d’hivernage.

Avant de les déplacer, un toilettage rapide change tout : supprimer fleurs fanées et feuilles jaunes, inspecter le dessous du feuillage, raccourcir les tiges (jusqu’à 10 cm pour gagner de la place), vérifier le drainage, nettoyer soucoupes et suspendre l’engrais.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie gagnée Plus de 10 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En protégeant les pélargoniums du gel dans un local frais, lumineux et peu arrosé, on respecte leur repos naturel. La plante conserve ses réserves et repart vigoureusement au printemps suivant, année après année. 💡 Le petit plus : Programmer un rappel météo pour rentrer les pots dès qu’un risque de gel est annoncé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre la première gelée ou arroser comme en été : froid plus eau stagnante font pourrir racines et tiges.

Tout l’hiver et le réveil au printemps, sans perdre un seul géranium

Une fois à l’abri, les pélargoniums se portent bien dans un local frais, lumineux et hors gel, autour de 7 à 10 °C, comme une véranda non chauffée ou un garage avec fenêtre. En hiver, ils boivent très peu : un arrosage léger toutes les 3 à 4 semaines, seulement quand le terreau est sec, suffit largement, sans engrais.

Au printemps, retirer les tiges noircies, rempoter si les racines encombrent le pot, puis réhabituer les plantes au dehors sur une dizaine de jours, en attendant la fin des Saints de glace pour les laisser dehors en continu.