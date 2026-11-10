Les couvreurs n'en peuvent plus de le répéter : ce réflexe d'automne dans les gouttières évite le bouchon de glace dès novembre

À l’automne, une gouttière qui déborde suffit à tacher la façade, tremper les combles et raviner le potager. Quels gestes réaliser maintenant pour sécuriser maison et jardin avant les premières gelées ?

Une averse d’automne, des feuilles partout… et soudain cette cascade brune qui déborde de la toiture, ruisselle sur la façade et vient creuser une rigole dans le massif de rosiers. Quand les gouttières saturent, ce n’est pas qu’une question d’esthétique : toute la maison et le jardin encaissent.

En automne, les gouttières et descentes d’eaux pluviales travaillent sans répit. Feuilles mortes, aiguilles de conifères et mousse forment des bouchons, l’eau stagne, puis le gel transforme le tout en véritable bouchon de glace. Avec quelques actions ciblées maintenant, le drainage redevient fluide, de la toiture jusqu’aux fondations… et à vos massifs. Alors, que mettre en place dès cette saison pour être tranquille tout l’hiver ?

Pourquoi vos gouttières décident du sort de la maison… et du jardin

Les gouttières guident l’eau du toit vers les descentes d’eaux pluviales, puis vers un caniveau ou un regard. Quand ce circuit se grippe, l’eau déborde, s’infiltre sous la toiture, humidifie les combles, tache la façade et finit par fragiliser les fondations. Dans le jardin, elle ravine les massifs, emporte la terre fine du potager, creuse les allées et laisse des flaques persistantes au pied des murs extérieurs.

Avant même de sortir l’échelle, un diagnostic express depuis le sol aide beaucoup. Traces noirâtres ou verdâtres sous la gouttière, herbes qui poussent dans le chéneau, descentes muettes pendant la pluie, flaques au pied des descentes : autant de signaux qu’un drainage n’est plus optimal et que la prochaine tempête hivernale risque de faire des dégâts.

Nettoyer ses gouttières en automne : le protocole sécurité-minute

Nous avons tous déjà laissé passer un automne en se disant « on verra plus tard ». Pourtant, l’idéal est de nettoyer en milieu de chute des feuilles puis à la fin de l’automne, juste avant les premières gelées. Près de grands arbres à feuilles caduques, un contrôle hebdomadaire ou bimensuel peut s’imposer ; ailleurs, deux passages suffisent. Le kit de base tient dans peu de choses :

Échelle stable, gants épais, chaussures antidérapantes, éventuellement harnais ;

Transplantoir ou pelle à gouttière, seau accroché à l’échelle ;

Tuyau d’arrosage, furet ou nettoyeur haute pression en cas de descente bouchée.

On a commencé par sécuriser : temps sec, sol plat, échelle tenue par quelqu’un et jamais appuyée dans la gouttière. Puis on a retiré les gros débris, en avançant de l’extrémité vers la descente, avant de rincer au jet. Le site Aujardin.info rappelle que « attendre que les gouttières soient complètement bouchées est une erreur fréquente qui peut entraîner des infiltrations d’eau sous la toiture ». Si l’eau ne ressort pas franchement en bas, une descente bouchée se débouche avec un furet de plomberie ou une buse spéciale haute pression.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire 2 à 3 heures/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un nettoyage automnal soigné, suivi d’un rinçage au tuyau et d’un contrôle de la pente, rétablit un écoulement fluide même lors des épisodes pluvieux intenses. 💡 Le petit plus : pendant le rinçage, dirigez le jet vers chaque descente pour vérifier en direct que l’eau jaillit en continu au pied du mur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une gouttière encore pleine de feuilles affronter les premières gelées, au risque de voir un bouchon de glace tordre les crochets et fissurer les joints.

Optimiser toute la chaîne de drainage et préparer les prochains hivers

Une fois les conduits propres, le test clé consiste à faire couler l’eau plusieurs minutes dans la gouttière. Elle doit filer sans stagnation ; une flaque signale un problème de pente ou de fixation. En bas, l’eau ne doit pas tomber au pied des murs mais rejoindre un caniveau, un drain ou un lit de graviers, pour protéger fondations, pelouse et plates-bandes. Au jardin, fini les rigoles dans le potager et les massifs ravinés.

Pour espacer les nettoyages, des protège-gouttières, grilles pare-feuilles et crapaudines limitent l’entrée des gros débris, tout en imposant un coup d’œil régulier. Tailler les branches qui surplombent la toiture et, à terme, choisir des essences moins salissantes aide aussi. Les feuilles peu souillées peuvent aller au compost ; en cas de gravillons ou pollution, direction déchèterie. Si le toit est très haut ou abîmé, un couvreur-zingueur prend le relais, souvent autour de 10 à 25 €/m, soit environ 150 à 200 € pour une maison classique. Et, selon le décret n°87-712 du 26 août 1987 sur les réparations locatives, le dégorgement courant des gouttières revient au locataire, les grosses réparations restant au propriétaire.