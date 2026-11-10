On s'obstine tous à planter des hortensias : installer un sassafras transforme le jardin en tableau flamboyant dès le mois de novembre

Fatigué des hortensias ternes en fin de saison, un jardinier peut miser sur le sassafras albidum, laurier des Iroquois venu d’Amérique du Nord. Cet arbre d’automne parfumé promet un décor flamboyant et une vraie animation d’insectes, à condition de lui offrir les bonnes conditions.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Sassafras albidum 🌸 Nom courant Sassafras, laurier des Iroquois 📏 Dimensions 10 à 15 m x 4 à 6 m ☀️ Exposition Soleil non brûlant à mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 à -23 °C (adulte) 🍂 Feuillage Caduc, aromatique, jaune-orange-rouge en automne

En novembre, quand les boules fanées de l’hortensia brunissent sous la pluie, beaucoup rêvent d’un décor plus spectaculaire. Et si, au lieu d’ajouter un énième arbuste, le jardin profitait d’un véritable arbre d’architecture, habillé d’or, d’orange et de rouge avant l’hiver ?

Un arbre venu d’Amérique du Nord, parfumé, aux feuilles étonnamment variées, peut transformer un coin de pelouse en tableau flamboyant et nourrir insectes et oiseaux. Avant de lui offrir une place, mieux vaut toutefois vérifier si le jardin a le bon sol, la bonne lumière… et assez d’espace.

Pourquoi oser le sassafras à la place d’un hortensia ?

L’hortensia reste un classique : massif fleuri, taille raisonnable, fleurs estivales généreuses. Le sassafras albidum, lui, joue dans une autre catégorie. C’est un arbre qui monte facilement à 10‑15 m, au port arrondi, parfait en toile de fond plutôt qu’en petite plate-bande. Ses feuilles, parfois ovales, parfois en forme de moufle ou trilobées sur une même branche, donnent tout de suite un côté graphique.

À l’automne, son feuillage vire au jaune, à l’orange puis au rouge, surtout sur les sujets déjà bien installés ; « Les couleurs deviennent plus marquées avec l’âge, selon les conditions de culture », rappelle le site AuJardin.info. En froissant une feuille tombée, on sent une note épicée, tout comme sur les jeunes rameaux. Un contraste total avec l’hortensia, plus sage et surtout centré sur l’été.

Où et comment installer le laurier des Iroquois ?

Le laurier des Iroquois aime les sols profonds, frais mais bien drainés, légèrement acides à neutres. En terre très calcaire, il risque de jaunir (chlorose) et de végéter. Nous avons tous déjà sous-estimé la taille d’un arbre : ici, il faut prévoir au moins 6 m libres autour du tronc, loin des murs, terrasses et petits massifs fragiles.

La plantation a souvent été réussie à l’automne, de mi-novembre à fin avril, hors gel et hors sols détrempés. Un jeune plant en conteneur s’enracine mieux qu’un sujet déjà grand, car sa racine pivotante est délicate. Trou large mais pas trop profond, terre d’origine ameublie, collet au niveau du sol, arrosage lent, puis paillage léger non collé au tronc pour garder l’humidité.

Couleurs d’automne, insectes et entretien sur la durée

Au printemps, les petites fleurs jaune-vert, discrètes mais nombreuses, attirent abeilles sauvages et autres pollinisateurs. Plus tard, de petites baies bleu foncé nourrissent certains oiseaux du jardin. Pour que ce mini-écosystème fonctionne, mieux vaut éviter les traitements chimiques autour de l’arbre et laisser au sol une fine litière de feuilles, très appréciée de la microfaune. Attention en revanche au safrole contenu dans l’écorce et les racines : aucune préparation maison à boire ou à appliquer.

Le sassafras produit des drageons, ces rejets qui jaillissent à distance du tronc. Dans un jardin soigné, on les coupe régulièrement pour éviter le bosquet envahissant ; dans un grand terrain, on peut au contraire les laisser former une zone refuge pour oiseaux et insectes. D’ailleurs, il gagne à être entouré de plantes indigènes mellifères, par exemple :

noisetier, cornouiller sanguin, sureau noir en haie libre,

asters et géraniums vivaces en lisière de massif.