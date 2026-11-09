Pins maritimes de La Coubre : plantés dès 1810 pour bloquer le sable en Charente-Maritime, ils abritent aujourd'hui un patrimoine oublié

Sur la presqu’île d’Arvert, la forêt de La Coubre, plantée au XIXe siècle pour stopper les dunes, aligne ses pins comme un rempart. Entre jardin d’essai, école forestière et bunkers, ce massif révélé par le projet Cœur de Coubre cache d’autres surprises.

Quand le vent d’ouest se lève, on imagine mal le combat qui se joue derrière la dune. À l’extrémité de la presqu’île d’Arvert, en Charente-Maritime, la forêt domaniale de La Coubre forme un rempart vert qui retient le sable depuis deux siècles.

Planté au XIXe siècle pour stopper l’ensablement du littoral, ce massif de près de 4 900 ha s’étire de Ronce-les-Bains au phare de La Coubre. Derrière ses pins maritimes se cachent jardin d’essai, école forestière oubliée et bunkers, autant de traces d’une histoire riche.

Une forêt née pour arrêter le sable

Avant les plantations, les dunes « marchaient », recouvrant chemins et terres agricoles. En 1810, un décret de Napoléon Ier a lancé la création d’un cordon forestier. Pins maritimes et chênes verts ont été choisis pour leurs racines profondes et leur résistance aux embruns, capables de stabiliser le sable année après année.

Autre singularité, cette forêt a été dessinée au cordeau. Vues du ciel, ses allées rectilignes et ses tranchées perpendiculaires forment un quadrillage presque géométrique. Ce maillage facilite encore la surveillance par l’Office national des forêts, la lutte contre les incendies et l’accueil des promeneurs.

Un laboratoire végétal caché dans les dunes

Au centre de ce damier, le jardin d’essai de La Coubre a servi de laboratoire à ciel ouvert à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. À côté des pins, on y a installé sapins d’Espagne, chênes-lièges, micocouliers pour mesurer leur capacité à fixer le sable et supporter le vent salé.

Longtemps discret, ce jardin retrouve aujourd’hui un rôle central avec le programme Cœur de Coubre, porté par l’ONF et la Fondation du patrimoine. Nouvelles essences plus résistantes à la chaleur, protections en laine de mouton, mares restaurées et rucher pédagogique en font un véritable îlot d’avenir au milieu des dunes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durabilité de la protection Plusieurs générations 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En couvrant les dunes de pins maritimes et de chênes verts, la forêt forme un rideau permanent : les racines lient le sable, les troncs cassent le vent et le massif se régénère naturellement. 💡 Le petit plus : associer des essences variées, comme le chêne-liège ou le micocoulier, renforce la résilience face aux étés plus chauds. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : copier ce modèle en ne plantant qu’une seule espèce de pin, sans entretien ni diversification ; la forêt devient très vulnérable aux tempêtes, incendies et insectes.

Balades, mémoire de guerre et forêt du futur

Sous les pins, les traces humaines affleurent. À quelques pas du jardin d’essai, l’ancienne école du Pavillon, où les enfants de forestiers ont vécu et étudié de 1882 à 1939, est en cours de restauration. Elle deviendra un lieu d’accueil et de mémoire dédié à l’histoire de la forêt de La Coubre.

Plus loin, les sentiers croisent les vestiges de la batterie Gironde, ouvrage du Mur de l’Atlantique dissimulé entre les pins, et suivent par endroits l’ancienne voie ferrée forestière, aujourd’hui intégrée à la Vélodyssée. De quoi composer une balade qui mêle grand air, histoire et observation de la faune.