Mon voisin broie ses feuilles mortes fin octobre, et ce n'est pas pour nettoyer : il prépare 30 litres de terreau fertile pour le potager
À l’automne, vos tas de feuilles mortes peuvent devenir un terreau de feuilles mortes précieux plutôt qu’un déchet. En quelques gestes ciblés, vous préparez un amendement gratuit pour l’an prochain.
Partout dans le jardin, les feuilles mortes s’empilent, les sacs se remplissent… et, bien souvent, ce trésor finit sur le trottoir. Pourtant, l’automne est le meilleur moment pour fabriquer son propre terreau.
En laissant les feuilles se transformer lentement en terreau de feuilles mortes, le sol retrouve le fonctionnement d’une petite forêt, riche en humus et en vie. Les gestes posés maintenant décideront de la qualité de votre amendement gratuit l’an prochain.
Pourquoi vos feuilles mortes valent de l’or pour le sol
Dans un sous-bois, les feuilles tombées nourrissent le sol en se décomposant en humus sous l’action des micro-organismes. Au jardin, un tas de feuilles bien conduit reproduit exactement ce cycle et redonne souffle aux plates-bandes épuisées.
Ce amendement organique est pauvre en nutriments mais très riche en humus : il allège les terres lourdes, donne du corps aux sols sableux et améliore la rétention d’eau. À la fin, un mètre cube de feuilles ne fournit qu’environ trente litres de terreau brun, mais cela remplace déjà plusieurs sacs achetés.
Les gestes essentiels d’automne pour un tas de feuilles performant
Nous avons tous déjà ramassé dans la précipitation un mélange de feuilles parfaites… et d’autres à bannir. Cet automne, on met de côté les feuilles malades, très épaisses ou vernissées, ainsi que les feuilles de noyer, et l’on garde surtout les feuillages fins d’arbres variés que l’on passe à la tondeuse pour les broyer.
Les lambeaux obtenus sont entassés dans un silo en grillage posé directement sur le sol. Entre chaque couche, quelques poignées de compost jeune servent de levain, puis on veille à garder le tas humide, comme une éponge essorée, en arrosant si le temps reste sec et en le brassant tous les trois mois pour éviter le tassement.
Du tas au terreau mûr : quand récolter et comment l’utiliser
Au fil des mois, le volume diminue et la texture change. Après environ six mois, le mélange commence à se tasser et peut déjà servir de paillage grossier ; pour un terreau bien mûr, il faut plutôt patienter douze à dix-huit mois, jusqu’à obtenir une matière sombre, friable et qui sent le sous-bois.
Arrivé à ce stade, le terreau de feuilles mortes devient la base idéale pour rempotages, surfaçages et amélioration du potager, surtout mélangé avec un peu de compost mûr pour apporter des éléments nutritifs. Utilisé chaque année, ce matériau gratuit, local et sans plastique transforme peu à peu le sol du jardin en véritable tapis forestier fertile.
En bref
- 🍂 En plein automne, les feuilles mortes s’accumulent au jardin et peuvent être transformées en terreau de feuilles mortes riche en humus pour le sol.
- 🛠️ Tri des bons feuillages, broyage à la tondeuse, tas en silo grillagé et humidité contrôlée posent les bases d’une décomposition régulière tout l’hiver.
- 🌱 Après plusieurs mois, ce terreau de feuilles mortes s’utilise en paillage, rempotage ou amélioration de sol et change durablement la fertilité de votre jardin.
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