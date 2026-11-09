Mon voisin broie ses feuilles mortes fin octobre, et ce n'est pas pour nettoyer : il prépare 30 litres de terreau fertile pour le potager

À l’automne, vos tas de feuilles mortes peuvent devenir un terreau de feuilles mortes précieux plutôt qu’un déchet. En quelques gestes ciblés, vous préparez un amendement gratuit pour l’an prochain.

Partout dans le jardin, les feuilles mortes s’empilent, les sacs se remplissent… et, bien souvent, ce trésor finit sur le trottoir. Pourtant, l’automne est le meilleur moment pour fabriquer son propre terreau.

En laissant les feuilles se transformer lentement en terreau de feuilles mortes, le sol retrouve le fonctionnement d’une petite forêt, riche en humus et en vie. Les gestes posés maintenant décideront de la qualité de votre amendement gratuit l’an prochain.

Pourquoi vos feuilles mortes valent de l’or pour le sol

Dans un sous-bois, les feuilles tombées nourrissent le sol en se décomposant en humus sous l’action des micro-organismes. Au jardin, un tas de feuilles bien conduit reproduit exactement ce cycle et redonne souffle aux plates-bandes épuisées.

Ce amendement organique est pauvre en nutriments mais très riche en humus : il allège les terres lourdes, donne du corps aux sols sableux et améliore la rétention d’eau. À la fin, un mètre cube de feuilles ne fournit qu’environ trente litres de terreau brun, mais cela remplace déjà plusieurs sacs achetés.

Les gestes essentiels d’automne pour un tas de feuilles performant

Nous avons tous déjà ramassé dans la précipitation un mélange de feuilles parfaites… et d’autres à bannir. Cet automne, on met de côté les feuilles malades, très épaisses ou vernissées, ainsi que les feuilles de noyer, et l’on garde surtout les feuillages fins d’arbres variés que l’on passe à la tondeuse pour les broyer.

Les lambeaux obtenus sont entassés dans un silo en grillage posé directement sur le sol. Entre chaque couche, quelques poignées de compost jeune servent de levain, puis on veille à garder le tas humide, comme une éponge essorée, en arrosant si le temps reste sec et en le brassant tous les trois mois pour éviter le tassement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Volume obtenu ≈ 30 L de terreau/m³ de feuilles 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode recrée la litière d’une forêt : des feuilles finement broyées, une humidité régulière et des micro-organismes qui transforment peu à peu la matière en humus stable. Le compost jeune joue le rôle de starter et accélère nettement la décomposition. 💡 Le petit plus : Couvrir le tas avec un simple voile ou quelques branchages limite l’évaporation tout en laissant l’air circuler, ce qui maintient les feuilles actives même par temps venteux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Entasser sans tri des feuilles de noyer ou très malades dans un tas sec et compact, au risque de bloquer la décomposition, de créer de mauvaises odeurs et de diffuser les maladies au jardin.

Du tas au terreau mûr : quand récolter et comment l’utiliser

Au fil des mois, le volume diminue et la texture change. Après environ six mois, le mélange commence à se tasser et peut déjà servir de paillage grossier ; pour un terreau bien mûr, il faut plutôt patienter douze à dix-huit mois, jusqu’à obtenir une matière sombre, friable et qui sent le sous-bois.

Arrivé à ce stade, le terreau de feuilles mortes devient la base idéale pour rempotages, surfaçages et amélioration du potager, surtout mélangé avec un peu de compost mûr pour apporter des éléments nutritifs. Utilisé chaque année, ce matériau gratuit, local et sans plastique transforme peu à peu le sol du jardin en véritable tapis forestier fertile.