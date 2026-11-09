« Je pensais que c'était une taupe » : comment le campagnol dévore les carottes par la racine en octobre sans faner les feuilles

Au potager, certains jardiniers voient leurs carottes disparaître sous terre alors que les fanes restent parfaitement vertes. En quelques jours, un discret rongeur peut dévaster toute une planche.

Un samedi d’automne, tout a l’air parfait : rangs de carottes bien alignés, fanes fines et bien vertes qui dansent au vent. Puis vient l’arrachage, et le choc : à la place d’une belle racine orangée, un simple collet net, rongé, et… plus rien.

Beaucoup de jardiniers ont déjà vécu cette scène, persuadés que la taupe ou une maladie mystérieuse ont frappé. En réalité, quand les carottes disparaissent par en dessous alors que le feuillage reste longtemps impeccable, le suspect numéro un s’appelle campagnol.

Carottes mangées sous terre : pourquoi les fanes restent vertes

Ce petit rongeur herbivore adore racines, bulbes et tubercules. Il progresse dans des galeries et attaque les carottes par le dessous, souvent au niveau du collet. Tant qu’une partie de la racine nourrit encore la plante, les fanes restent bien vertes.

La différence avec la taupe est nette : elle est insectivore, chasse vers de terre et larves et laisse les racines intactes. La mouche de la carotte, elle, creuse de fines galeries brunes dans la peau de la racine et fait jaunir ou rougir le feuillage.

Campagnol, taupe, mouche : reconnaître le bon coupable au potager

Pour savoir si un campagnol sévit dans les carottes du potager, un test suffit : arracher une racine près d’un affaissement de sol. Des galeries sinueuses et superficielles indiquent la mouche ; une carotte nette, amputée comme au couteau, désigne un rongeur.

Au sol, on repère aussi des trous reliés entre eux, bordés de petites crottes et de débris végétaux, un terrain qui s’affaisse, des galeries rebouchées après ouverture. Comme le rappelle Pause Maison, « Une galerie rebouchée dans la journée trahit une colonie active ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 RÉCOLTE SAUVÉE ≈ 90 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le grillage enterré empêche le campagnol d’atteindre les racines, tandis que les pièges et les bordures tondues limitent durablement la population autour du potager. 💡 Le petit plus : Un simple perchoir en T près du potager attire chouettes et buses, grandes prédatrices de petits rongeurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur des répulsifs miracles ou un grillage à poules trop large, ou utiliser de la bromadiolone sans encadrement sanitaire.

Grillage, pièges, prédateurs : protéger durablement ses carottes

Les pics de population de campagnol des champs ou de campagnol terrestre, classés organismes nuisibles depuis 2020, reviennent tous les trois à quatre ans, mais il est possible de garder ses carottes. La protection la plus fiable reste le grillage enterré : maille fine, 6 à 10 mm, posé sous un carré potager ou à 30–50 cm de profondeur.

En complément, des pièges mécaniques sans appât, glissés dans les galeries actives, réduisent rapidement la colonie, surtout si les bordures enherbées sont tondues pour exposer les rongeurs aux rapaces. Les poisons à base de bromadiolone, eux, restent réservés à des luttes collectives encadrées par la FREDON, selon un arrêté de 2014, et ne sont plus une option pour le jardinier amateur.